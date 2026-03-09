ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

小學館錄用性犯罪者...官方致歉「忽視女性人權」、成立委員會

記者楊智仁／綜合報導

日本知名出版社小學館驚爆錄用性犯罪者，引發社會撻伐，日前官方網站更新，針對旗下漫畫App《マンガワン》連載作品《常人仮面》原作者任用爭議發表聲明，表示已向曾遭原作者性侵害的女性正式致歉，並說明未來將推動多項人權保障措施。

▲▼小學館。（圖／翻攝自推特）

事件起於2月27日《マンガワン》發表聲明，由「一路一」( 原：山本章一 ) 繪製作品《常人仮面》已停止連載，相關單行本也停止出貨。山本章一於2020年因涉及違反兒童買春與色情禁止法遭逮捕並被簡易起訴，最終遭判處罰金刑，因此當時已中止《堕天作戦》的連載。然而，《マンガワン》編輯部在2022年仍讓山本章一以新筆名「一路一」重新出任《常人仮面》的原作者，該舉動於今年2月底曝光引發譁然。

出版社表示，此舉本不應發生，並對事件中受到傷害的女性深表歉意，同時也向讀者、作畫家鶴吉繪理以及相關創作者與合作夥伴致歉。小學館在最新聲明中表示，公司於2026年3月5日透過受害女性代理律師取得道歉機會，對方接受公司道歉表達感謝，官方強調，將嚴肅看待當天聽取到的意見，承諾未來在企業營運中更加重視人權保障。

聲明指出，受害女性在事件後罹患創傷後壓力症候群，至今仍承受長期痛苦，公司坦言，在明知相關背景的情況下仍讓加害者以不同筆名重新參與新作，是忽視女性人權的行為，對於自身的管理與監督責任深感痛切。3月5日小學館董事與相關人員已前往受害者代理律師事務所致歉，並透過律師電話向當事人表達誠摯歉意，官方當場承認兩點問題：一是明知受害者仍深受PTSD困擾，仍讓山本章一以新筆名參與新連載；二是公司在管理監督制度上存在重大缺失。

小學館表示，已決定立即成立第三方調查委員會，釐清事件經過並分析原因，提出防止類似事件再度發生的建議，同時推動必要的改革措施。此外，受害者透過律師轉達，希望「不要再出現下一位受害者」，小學館表示，將以此為重要提醒，明確表態不容許任何性侵害、性剝削與人權侵害行為，並將人權尊重視為企業在社會中運作的最重要課題之一。

