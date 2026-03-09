ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「任天堂PlayStation」現身博物館！傳說主機差點改變遊戲歷史

記者楊智仁／綜合報導

National Videogame Museum（NVM）近日宣布，成功收藏一件極為罕見的電玩歷史文物——「Nintendo PlayStation」原型機，而且還是目前已知最早的開發版本。

▲▼傳說主機。（圖／翻攝自推特）

NVM在社群平台推特發布消息並公開機器照片表示，這台主機型號為Sony MSF-1，是目前已知最古老的Nintendo PlayStation硬體，同時也是當年為Sony計畫推出的超級任天堂CD-ROM擴充裝置所使用的原始開發系統。館方指出，這台機器是目前唯一已知存在的開發原型，堪稱遊戲史上最著名的「如果當年成真」之一。

Nintendo PlayStation源於1990年代初期的一項合作計畫，由久多良木健主導，當時Nintendo與Sony計畫為Super Nintendo Entertainment System開發能播放CD-ROM的擴充設備。當時製作了數百台原型機。然而，由於任天堂同時與Philips合作開發類似設備，雙方合作關係逐漸緊張，最終導致Sony與任天堂分道揚鑣。後來任天堂與Philips的計畫同樣告吹，但Sony在開發過程中累積的技術經驗，最終促成了PlayStation的誕生。

過去多年中，曾有少數Nintendo PlayStation原型機在收藏界現身，久多良木健本人也保留一台，但此次NVM收藏的版本更為特殊，是當年用於開發測試的原始系統，因此外觀更偏向工程樣機，幾乎完全以功能為導向，尚未經過設計團隊美化處理，與其他已知原型機明顯不同。隨著這件罕見文物被博物館收藏，未來有望在館內公開展示，讓更多玩家近距離見證這段改變遊戲產業歷史的「未完成主機」。過去甚至曾有原型機被發現隨意放在雜物箱中泛黃保存，如今能被妥善保護，也被視為保存遊戲文化的重要一步。

關鍵字：任天堂PlayStation

