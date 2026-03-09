《殺戮尖塔2》狂掃Steam暢銷榜　同上破50萬獲「壓倒性好評」

記者楊智仁／綜合報導

Roguelike卡牌構築遊戲《Slay the Spire 2》( 殺戮尖塔2 ) 於上周在PC平台展開搶先體驗，開服即引爆玩家熱潮，成為2026年至今最受矚目的遊戲首發之一，不僅一度造成Steam短暫當機，其同時在線玩家數更突破40萬，刷新Steam平台Roguelike類型遊戲的歷史紀錄。

▼《殺戮尖塔2》狂掃Steam暢銷榜。（圖／翻攝自Steam）

根據SteamDB數據，《殺戮尖塔2》當天就達到43萬0456名同時在線玩家高峰，目前，同時在線人數已刷新來到誇張的 57 萬，不少玩家甚至在上班前也要擠時間進行一局冒險，可見遊戲吸引力之強。這項成績大幅打破此前由《喵喵的結合》創下的紀錄，該作於2月15日在Steam創下11萬5428人同時在線的紀錄，而更早之前則是《黑帝斯II》在2025年9月達成的11萬2947人。相比之下《殺戮尖塔2》幾乎以三倍差距刷新紀錄。

儘管Steam同時在線人數並非評估遊戲熱度的唯一指標，但市場普遍認為目前正處於Roguelike類型的「復興期」，上述三款作品在推出時皆擁有高度期待值，例如《喵喵的結合》歷經十年以上開發，而《Hades II》則是被譽為史上最成功Roguelike之一續作。至於《殺戮尖塔2》，距離前作推出已過七年，如今以破紀錄人氣回歸，成功突破小眾類型的框架，吸引大量玩家關注。