吸血鬼農場經營遊戲《月光嶺物語 》發售日期公開

記者蘇晟彥／綜合報導

雲豹娛樂 5日宣布，由荷蘭Little Chicken Game Company開發的超自然系生活模擬遊戲《月光嶺物語 ～Moonlight Peaks～》，預計將在2026年7月9日（四）於日本及其他亞洲地區發售。

▲▼ 雲豹娛樂提供

 《月光嶺物語 ～Moonlight Peaks～》為一款超自然系生活模擬遊戲，主角出生於吸血鬼名門世家，為了擺脫父親德古拉伯爵的陰影，主角決定重建家族留下的舊農場，與魔法小鎮的居民們交流互動，並揭開隱藏在這塊土地中的祕密。

■故事
 偶爾在看向鏡子時，心中會出現「是時候改變人生了」的念頭。即便自己的身影並未映照於鏡中。身為一名吸血鬼，光是活著就已經不容易了，更何況父親還是那位德古拉伯爵，盼望著子女能繼承他的「黑暗遺產」。

然而，你想要的是截然不同的未來。那是充滿溫情與創造力，還能從事一些農耕的人生。於是你把行李裝進棺材裡，起身前往超自然存在們居住的小鎮「月光嶺」，並搬進家族名下的廢棄房屋中。這座小鎮正是讓你擺脫父親陰影，打造自己的魔法庭園，證明不死生物也能過著正常生活的最佳場所。

■在「月光嶺」體驗作為吸血鬼的全新人生
 《月光嶺物語 ～Moonlight Peaks～》以狼人、魔女及人魚等各種超自然存在所居住的魔法小鎮為故事舞台，是一款溫馨的超自然系生活模擬遊戲。你為了向抱持懷疑態度的父親證明「不死生物也能擁有充滿溫情的人生」，決定離開家鄉。和小鎮裡夜晚的居民們增進友誼，甚至還有可能發現命中註定的真愛。將家族留下的「鬼屋」般的小木屋打造成喜好的歌德風格，充分利用永恆的生命解放隱藏的能力，精研藥水製作，學習各式各樣的魔法。

一切都是為了得到更豐饒的成果。並且揭開月光嶺中 7 大家族的真相，為這座詭譎卻迷人的小鎮取回光明吧。不過，務必記得要在日出前回到棺材裡。

■遊戲特色

●甜蜜又帶點詭異的生活
成為自己「理想中的吸血鬼」，與月光嶺的居民們增加情誼，探尋這座小鎮的歷史。揭露這片土地上7大家族的祕密，同時還可能從超過20位的戀愛對象角色中，找到意外的「墓中情人」……︖

●經營遍布魔法作物和家畜的農場
 將被遺忘的農場打造成屬於自己的「溫馨歌德農園」吧。取得新道具並開拓土地，就能培育更多的魔法作物，以及飼養神奇的家畜。

●掌握神祕力量
 解放你所承襲的超自然血統。透過能改變樣貌的變身能力探索鎮上的每一個角落，學習魔女之術，習得能在農耕及收集材料派上用場的魔法吧。

●充滿魅力的支線活動
 農場外頭也處處都是樂趣。不只有釣魚、採集、藥水製作，還能發展刺繡及花藝等手作類的興趣。若在鎮上收集人氣卡牌遊戲「諾克塔納」的卡牌，還能用牌組和居民一決勝負。

關鍵字：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

