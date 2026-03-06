ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《燕雲十六聲》首次最大更新　超人氣鵝霸化身巨星空降高雄巨蛋

▲▼燕雲十六聲,龍邑遊戲,RPG遊戲。（圖／龍邑遊戲）

▲遊戲中的超人氣角色-鵝霸化身「巨星鵝霸」，降臨高雄巨蛋。

圖、文／燕雲十六聲

由網易遊戲旗下Everstone Studio工作室打造，龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險RPG遊戲《燕雲十六聲》，今（3/6）發布「河西資料片」V1.4版本【明月照玉門】，本次改版帶來全新地圖、俠跡、Boss、劇情、武學流派、奇術、外觀…，搭配各種精彩活動和巨量福利，是上市以來最大更新。

遊戲中的超人氣角色-鵝霸，目前更化身「巨星」空降高雄巨蛋，現場搭配各種精彩活動，護送玩家們前往令人驚嘆的河西大漠世界。

「巨星鵝霸」空降高雄巨蛋，推出各項互動活動

《燕雲十六聲》中討論度最高的超人氣角色-鵝霸，3/5在高雄巨蛋以巨星之姿登場，現場還原呈現河西地圖中的枯樹、金甌鳥、界碑、路牌…等元素，讓玩家們在遊戲中和現實中都能體驗大漠風情。

▲▼燕雲十六聲,龍邑遊戲,RPG遊戲。（圖／龍邑遊戲）

▲▼現場布置細緻還原了河西版本的代表元素。

▲▼燕雲十六聲,龍邑遊戲,RPG遊戲。（圖／龍邑遊戲）

活動當天，沙畫大師現場揮毫，將黃沙化作靈動鮮活的河西大漠風情畫，細膩勾勒出遊戲場景的獨特神韻。

▲▼燕雲十六聲,龍邑遊戲,RPG遊戲。（圖／龍邑遊戲）

▲▼沙畫大師將黃沙化為大漠風情畫。

▲▼燕雲十六聲,龍邑遊戲,RPG遊戲。（圖／龍邑遊戲）

「巨星鵝霸」將在高雄巨蛋停留至2026/3/15(日)，展示現場限期（2026/3/5 (四) – 2026/3/8 (日)）推出各種有趣活動與玩家們一起同樂。

▲▼燕雲十六聲,龍邑遊戲,RPG遊戲。（圖／龍邑遊戲）

▲3月5日活動首日，現場已吸引大批玩家排隊參與。

「巨星鵝霸」空降高雄巨蛋，現場活動整理：

1. 追蹤送好禮：追蹤官方 FB／IG，就送【限量刮刮卡】乙張！（有機會刮中遊戲虛寶、MyCard點數）

2. 沙中奪金挑戰：公開轉發 FB／IG 指定貼文，並完成現場「沙中奪金」挑戰，除了最大獎「純金9999 金蛋乙顆」以外，還有八音竅氣球、MyCard 點數、各種豐富官方周邊放送。

3. 河西沙畫創作：活動現場可體驗專屬的「沙畫創作」，再拍照上傳指定貼文後，有機會得到沙畫老師「河西」沙畫作品、撥清波荷包、江無浪竹林滑鼠墊…等豐富周邊。（在家用沙子DIY也可以參與本活動）

▲▼燕雲十六聲,龍邑遊戲,RPG遊戲。（圖／龍邑遊戲）

▲熱情玩家們Cosplay成遊戲中的角色。

「河西資料片」V1.4版本【明月照玉門】巨量更新Ｘ巨量福利

《燕雲十六聲》1.４版本已於今日更新完成，本次改版是上市以來最大幅度的更新改版，帶來：全新區域「河西－玉門關」、全新俠跡、全新鎮守「白頭城」、野外首領「迷驛舟」、全新章節「麻布袋」、全新武學流派「破竹•塵」、全新奇術「簫吟千浪」、全新挑戰活動、全新外觀座騎。

本次改版還搭配海量福利，整個河西版本將送出30+裊裊之音，90+繞梁之音，還有100多件精美外觀和特別獎勵免費送。

▲▼燕雲十六聲,龍邑遊戲,RPG遊戲。（圖／龍邑遊戲）▲▼燕雲十六聲,龍邑遊戲,RPG遊戲。（圖／龍邑遊戲）

▲整個河西版本，放送海量福利。

《燕雲十六聲》於2025年11月15日免費登陸PC（Steam/Epic/Windows）與PlayStation®5平台，手機雙平台於2025年12月12日全面開放下載。

►《燕雲十六聲》PC/PS5/手機跨平台互通 免費下載：https://yyslshmt.onelink.me/QpmZ/pr

歡迎追蹤《燕雲十六聲》官方社群平台，掌握第一手遊戲最新消息：

►《燕雲十六聲》繁中區官方Facebook：https://www.facebook.com/WhereWindsMeetHMT

►《燕雲十六聲》官方Discord：https://discord.gg/dVGH3SjJEA

►《燕雲十六聲》官方YouTube：https://www.youtube.com/@WhereWindsMeetHMT
 


 


 

關鍵字：燕雲十六聲龍邑遊戲RPG遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

推薦閱讀

同人創作平台AO3反覆關站　官方籲創作者先備份作品

《燕雲十六聲》首次最大更新　超人氣鵝霸化身巨星空降高雄巨蛋

《寶可夢》成日中小學探索教材　「數學＋開發」激學生思考潛能

《刺客教條》新作意外洩露　「獵巫審判」爆料稱：戰鬥大升級

《寶可夢 火紅／葉綠》無限金珠重現　「狂輸火箭隊」成洗錢富翁

hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事　曝她想回歸笑喊：再出遊

《惡靈古堡9》「RE引擎」命名揭曉　詩情理念引眾網狂讚嘆

挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

《鬼滅之刃 無限城 第一章》日本春天下檔　票房逼400億日圓

《咒術迴戰》播放數冠軍、《芙莉蓮》留言稱王　日平台新番數據

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《刺客教條》新作意外洩露

《寶可夢火紅葉綠》無限金珠重現

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

《寶可夢Pokopia》創系列史上最高分

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

《燕雲十六聲》首次最大更新

《寶可夢》成日中小學探索教材

《航海王》破6億冊...ONE PIECE是什麼

萬代模型展「航海王」新品直擊

《鬼滅之刃 無限城》日本春天下檔

最新新聞

創作平台AO3反覆關站官方籲先備份作品

《燕雲十六聲》首次最大更新

《寶可夢》成日中小學探索教材

《刺客教條》新作意外洩露

《寶可夢火紅葉綠》無限金珠重現

hololive角卷綿芽談心羊貼貼趣事

《惡靈古堡9》RE引擎命名揭曉

挖寶天堂+1北車Hobby OFF開賣

《鬼滅之刃 無限城》日本春天下檔

日平台新番數據：《咒術》播放冠軍

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366