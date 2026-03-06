《燕雲十六聲》首次最大更新　超人氣鵝霸化身巨星空降高雄巨蛋

▲遊戲中的超人氣角色-鵝霸化身「巨星鵝霸」，降臨高雄巨蛋。

圖、文／燕雲十六聲

由網易遊戲旗下Everstone Studio工作室打造，龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險RPG遊戲《燕雲十六聲》，今（3/6）發布「河西資料片」V1.4版本【明月照玉門】，本次改版帶來全新地圖、俠跡、Boss、劇情、武學流派、奇術、外觀…，搭配各種精彩活動和巨量福利，是上市以來最大更新。

遊戲中的超人氣角色-鵝霸，目前更化身「巨星」空降高雄巨蛋，現場搭配各種精彩活動，護送玩家們前往令人驚嘆的河西大漠世界。

「巨星鵝霸」空降高雄巨蛋，推出各項互動活動

《燕雲十六聲》中討論度最高的超人氣角色-鵝霸，3/5在高雄巨蛋以巨星之姿登場，現場還原呈現河西地圖中的枯樹、金甌鳥、界碑、路牌…等元素，讓玩家們在遊戲中和現實中都能體驗大漠風情。

▲▼現場布置細緻還原了河西版本的代表元素。

活動當天，沙畫大師現場揮毫，將黃沙化作靈動鮮活的河西大漠風情畫，細膩勾勒出遊戲場景的獨特神韻。

▲▼沙畫大師將黃沙化為大漠風情畫。

「巨星鵝霸」將在高雄巨蛋停留至2026/3/15(日)，展示現場限期（2026/3/5 (四) – 2026/3/8 (日)）推出各種有趣活動與玩家們一起同樂。

▲3月5日活動首日，現場已吸引大批玩家排隊參與。

「巨星鵝霸」空降高雄巨蛋，現場活動整理：

1. 追蹤送好禮：追蹤官方 FB／IG，就送【限量刮刮卡】乙張！（有機會刮中遊戲虛寶、MyCard點數）

2. 沙中奪金挑戰：公開轉發 FB／IG 指定貼文，並完成現場「沙中奪金」挑戰，除了最大獎「純金9999 金蛋乙顆」以外，還有八音竅氣球、MyCard 點數、各種豐富官方周邊放送。

3. 河西沙畫創作：活動現場可體驗專屬的「沙畫創作」，再拍照上傳指定貼文後，有機會得到沙畫老師「河西」沙畫作品、撥清波荷包、江無浪竹林滑鼠墊…等豐富周邊。（在家用沙子DIY也可以參與本活動）

▲熱情玩家們Cosplay成遊戲中的角色。

「河西資料片」V1.4版本【明月照玉門】巨量更新Ｘ巨量福利

《燕雲十六聲》1.４版本已於今日更新完成，本次改版是上市以來最大幅度的更新改版，帶來：全新區域「河西－玉門關」、全新俠跡、全新鎮守「白頭城」、野外首領「迷驛舟」、全新章節「麻布袋」、全新武學流派「破竹•塵」、全新奇術「簫吟千浪」、全新挑戰活動、全新外觀座騎。

本次改版還搭配海量福利，整個河西版本將送出30+裊裊之音，90+繞梁之音，還有100多件精美外觀和特別獎勵免費送。

▲整個河西版本，放送海量福利。

《燕雲十六聲》於2025年11月15日免費登陸PC（Steam/Epic/Windows）與PlayStation®5平台，手機雙平台於2025年12月12日全面開放下載。

►《燕雲十六聲》PC/PS5/手機跨平台互通 免費下載：https://yyslshmt.onelink.me/QpmZ/pr

