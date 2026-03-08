萌猴「Punchi君」成遊戲主角　手持玩偶迎100敵猴揪心故事永存

記者黃冠瑋／綜合報導

近期一則關於日本獼猴Punchi君因被母親拋棄，轉而緊抱紅毛猩猩玩偶為母的揪心故事，引起全球廣大觀眾動容。如今，一位來自前《要塞英雄》遊戲開發者，因為被這段故事太過感動，因此推出了一款名為《Zoo Fighter》的免費網頁遊戲，希望透過遊戲互動，讓玩家意識到動物福利保護的重要性。

▼萌猴「Punchi君」成遊戲主角。（圖／翻攝自Zoo Fighter、Ichikawa City Zoo）



關於日本獼猴Punchi名稱是取自，知名漫畫《魯邦三世》原作者Monkey Panchi，起初由於當天出生天氣炎熱，再加上Punchi母親是首次生產，因此對育兒毫無概念，最終選擇了棄養，讓當時工作人員不得不介入擔起育兒工作。後續畢竟Punchi沒在母親身旁，於是工作人員找來了紅毛猩猩玩偶，讓牠練習抓握並充當為母，也因此起初在融入猴群社會時，Punchi顯得格外異類而被飽受欺負，因而成功掀起全球廣大網友關注，並紛紛伸援「加油Punchi」。

如今，一位來自前《要塞英雄》遊戲開發者Marcus Brown決定，推出了一款名為《Zoo Fighter》的免費網頁遊戲，在這款遊戲中，玩家將扮演彌猴Punchi，透過手機觸控螢幕或在電腦使用滑鼠點擊，協助牠擊退那些欺負牠的動物。只要擊敗100個對手，Punch就能成功前往動物保護區，值得一提的是，最終通關為何不是現實中動物園，而是動物保護區。

對此，Marcus Brown有提到，這款遊戲是獻給所有在動物園生活的動物，所寫的一封情書，動物保護區通常比動物園更適合靈長類動物，因為保護區把動物的福祉放在首位，而不是為了公開展示，提供更大、更自然的生活空間，並且從被忽視或圈養的環境中救助動物，而不是進行繁殖，提供終身照護並減少人為干擾，讓靈長類動物能擁有一個更安全且壓力更小的居住地。

至於目前Punchi已在 Ichikawa City Zoo 的園區內漸漸融入到猴群當中，只不過目前還未完全離身紅毛猩猩玩偶。對此，園方也表示，等到大家再也沒看到猴子身旁出現玩偶，也代表Punchi已徹底獨立長大，在此之前希望大眾能持續守護Punchi，並為牠加油打氣。