睽違兩年《CS：GO》強勢回歸Steam　剩離線對戰玩家喜：熟悉手感

記者黃冠瑋／綜合報導

熱門射擊遊戲《CS：GO》自從官方在2023年發布《CS2》後，就以避免玩家群體分裂為由，讓《CS：GO》整併至《CS2》當中，引起不少老玩家感到惋惜。不過如今官方發布重磅消息，將重新上架回歸到Steam平台，雖說僅剩離線對戰可供遊玩，但還是讓不少老玩家感到欣喜，「就是這熟悉的手感」。

▼睽違兩年《CS：GO》強勢回歸Steam。（圖／翻攝自《CS：GO》Steam）

▲▼睽違兩年《CS：GO》強勢回歸Steam。（圖／翻攝自《CS：GO》Steam）

關於老玩家想回味當初《CS：GO》，先前只能透過《CS2》設定中的測試版才能重新下載，但近日Valve卻突然將其獨立出來，以此玩家可以把這款經典射擊遊戲收藏在自己的遊戲庫當中。然而遺憾地是，雖說能額外獨立下載，但官方有聲明用搜尋遊戲方式，該遊戲頁面不會顯示出來，同時玩家無法像是過去一樣直接進行官方連線對戰。

此次，Valve獨立出來，並不是想重啟這款遊戲運營，這也意味著玩家只能遊玩離線模式與電腦 AI 對戰，或是通過第三方社群伺服器來進行多人連線遊戲。相對地，玩家遊戲資料也不會還原更新，《CS：GO》先前對戰紀錄、成就、遊玩時數沒辦法復刻回來，畢竟過去所累積的遊戲時間和解鎖成就，都已經永久綁定在CS2上，因此也將不支援原有的武器造型與掉落物系統。不論如何對於老玩家而言，此等消息無疑是一項天大禮物，至於目前《CS：GO》商店頁面上已經獲得97% 壓倒性好評。

