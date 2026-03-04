ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《航海王》銷量破6億冊！「ONE PIECE是什麼」作者將真相沉海底

記者楊智仁／綜合報導

3月迎來漫畫最新第114卷發售的《航海王》，全球累計發行量正式突破6億冊。為紀念這項里程碑，官方宣布啟動前所未有的特別企劃，原作者尾田栄一郎可能首度公開「ONE PIECE究竟是什麼」的答案，相關特別影片也已同步釋出。

▲▼航海王。（圖／翻攝自推特）

自1997年開始連載以來，《航海王》歷時約29年，單行本累計發行量達到日本國內4億5000萬冊以上、海外1億5000萬冊以上，合計全球突破6億冊。相較2022年8月時的約5億1000萬冊，短短3年半內再增加約9000萬冊，持續刷新漫畫史紀錄。慶祝突破6億冊，官方YouTube頻道公開主題為「ONE PIECE是什麼」的特別影片，尾田榮一郎親筆在紙上寫下自連載初期便已設定好的核心答案「ONE PIECE是什麼」以及「蒙其·D·魯夫究竟是誰」真相。

影片搭配「那個祕密，如今被寫在一張紙上——航向無旗之海」的字幕公開，立刻在全球粉絲間引發熱烈討論，作品中由海賊王哥爾·D·羅傑留下的「大秘寶（ONE PIECE）」是否真的存在於現實之中，也再度成為話題焦點。動畫方面，TV版《航海王》將於2026年4月起正式展開備受期待的「艾爾帕布篇」，另一方面，Netflix真人影集版《航海王》第二季也將於3月10日起全球同步獨家上線。

關鍵字：航海王

【心理準備0分】寶寶人生第一站說來就來！爸媽當場嚇到石化XD

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

