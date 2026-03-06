《刺客教條》新作意外洩露　「獵巫審判」爆料稱：戰鬥大升級

記者黃冠瑋／綜合報導

關於近期Ubisoft重組風波，自從確認將由三位曾開發過《刺客教條IV：黑旗》的資深開發者主導後，就讓不少粉絲開始期待後續新作Hexe（女巫）計畫開發。對此，近日就有知情人士爆料，《刺客教條：女巫》預計將會在2027年末發售，同時玩家所熟知的戰鬥系統，也將迎來史詩級革新。

▼《刺客教條：女巫》爆料指出將在2027年末登場。（圖／翻攝自《刺客教條：大革命》）

關於《刺客教條》Hexe（女巫）計畫，最初是在2022年9月的Ubisoft Forward發布會上公佈，並與代號「Red」（後更名為《刺客教條：暗影者》）一同被定位為該系列的下一部旗艦作品。根據當時爆料，遊戲背景將設定在中歐地區，以「神聖羅馬帝國後期」為背景，並聚焦於女巫審判，大約落在17世紀前後。

而時常在爆料遊戲相關內幕的外媒Insider Gaming，在最新的podcast節目中，就透露了幾項相關遊戲細節，其中包括遊戲可能會在2027年末上市，至於這段消息讓不少人都感到極為相信，有鑑於過往《刺客教條》系列新作大約都落在這個時間點，因此該消息真實性非常之高。

此外，該節目還爆料指稱，《刺客教條》Hexe（女巫）計畫，將徹底革新系列戰鬥系統，特別是會注重雜技動作。據傳育碧已經聘請了一位柔術演員進行動作捕捉，以賦予遊戲戰鬥動畫生命力，屆時遊戲中將包含極致的敏捷動作，這也讓人不禁猜測《刺客教條：女巫》的主角可能是女性，畢竟光從代號Hexe，在德文中就有意涵著女巫意思。

至於玩家所喜愛的角色Ezio Auditore da Firenze，是否會短暫出現在遊戲當中，目前還尚未可知，畢竟考慮到神聖羅馬帝國從中世紀早期一直延續到1806年，跨越了800多年。而根據《刺客教條》的設定，Ezio只活到1524年，再加上獵巫瘋狂時期是在1560年至1630 年，因此該時間軸與遊戲假定的背景不符，要如何以怎樣形式出現，也是官方所面臨一大難題。