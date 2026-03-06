ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《刺客教條》新作意外洩露　「獵巫審判」爆料稱：戰鬥大升級

記者黃冠瑋／綜合報導

關於近期Ubisoft重組風波，自從確認將由三位曾開發過《刺客教條IV：黑旗》的資深開發者主導後，就讓不少粉絲開始期待後續新作Hexe（女巫）計畫開發。對此，近日就有知情人士爆料，《刺客教條：女巫》預計將會在2027年末發售，同時玩家所熟知的戰鬥系統，也將迎來史詩級革新。

▼《刺客教條：女巫》爆料指出將在2027年末登場。（圖／翻攝自《刺客教條：大革命》）

▲▼《刺客教條：女巫》爆料指出將在2027年末登場。（圖／翻攝自《刺客教條：大革命》）

關於《刺客教條》Hexe（女巫）計畫，最初是在2022年9月的Ubisoft Forward發布會上公佈，並與代號「Red」（後更名為《刺客教條：暗影者》）一同被定位為該系列的下一部旗艦作品。根據當時爆料，遊戲背景將設定在中歐地區，以「神聖羅馬帝國後期」為背景，並聚焦於女巫審判，大約落在17世紀前後。

而時常在爆料遊戲相關內幕的外媒Insider Gaming，在最新的podcast節目中，就透露了幾項相關遊戲細節，其中包括遊戲可能會在2027年末上市，至於這段消息讓不少人都感到極為相信，有鑑於過往《刺客教條》系列新作大約都落在這個時間點，因此該消息真實性非常之高。

此外，該節目還爆料指稱，《刺客教條》Hexe（女巫）計畫，將徹底革新系列戰鬥系統，特別是會注重雜技動作。據傳育碧已經聘請了一位柔術演員進行動作捕捉，以賦予遊戲戰鬥動畫生命力，屆時遊戲中將包含極致的敏捷動作，這也讓人不禁猜測《刺客教條：女巫》的主角可能是女性，畢竟光從代號Hexe，在德文中就有意涵著女巫意思。

至於玩家所喜愛的角色Ezio Auditore da Firenze，是否會短暫出現在遊戲當中，目前還尚未可知，畢竟考慮到神聖羅馬帝國從中世紀早期一直延續到1806年，跨越了800多年。而根據《刺客教條》的設定，Ezio只活到1524年，再加上獵巫瘋狂時期是在1560年至1630 年，因此該時間軸與遊戲假定的背景不符，要如何以怎樣形式出現，也是官方所面臨一大難題。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

推薦閱讀

《刺客教條》新作意外洩露　「獵巫審判」爆料稱：戰鬥大升級

《寶可夢 火紅／葉綠》無限金珠重現　「狂輸火箭隊」成洗錢富翁

hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事　曝她想回歸笑喊：再出遊

《惡靈古堡9》「RE引擎」命名揭曉　詩情理念引眾網狂讚嘆

挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

《鬼滅之刃 無限城 第一章》日本春天下檔　票房逼400億日圓

《咒術迴戰》播放數冠軍、《芙莉蓮》留言稱王　日平台新番數據

《航海王》銷量破6億冊！「ONE PIECE是什麼」作者將真相沉海底

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》下周停運　TGA壓軸光環難救人氣

大谷翔平談進化最多能力！笑喊「力量是SSS級」...WBC特別影片

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《刺客教條》新作意外洩露

《寶可夢火紅葉綠》無限金珠重現

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

《寶可夢Pokopia》創系列史上最高分

《航海王》破6億冊...ONE PIECE是什麼

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

《鬼滅之刃 無限城》日本春天下檔

萬代模型展「航海王」新品直擊

《寶可夢 火紅／葉綠》增不雅詞審查

最新新聞

《刺客教條》新作意外洩露

《寶可夢火紅葉綠》無限金珠重現

hololive角卷綿芽談心羊貼貼趣事

《惡靈古堡9》RE引擎命名揭曉

挖寶天堂+1北車Hobby OFF開賣

《鬼滅之刃 無限城》日本春天下檔

日平台新番數據：《咒術》播放冠軍

《航海王》破6億冊...ONE PIECE是什麼

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

大谷翔平談進化最多能力...力量SSS級

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366