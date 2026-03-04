只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》下周停運　TGA壓軸光環難救人氣

記者楊智仁／綜合報導

競技型免費射擊遊戲《高嶺鐵衛 Highguard》將於3月12日正式永久關閉，開發商Wildlight Entertainment在推特上宣布此消息，並感謝自1月上線以來支持遊戲的玩家，本作自上市至停運僅約45天。

3月3日，Wildlight發表主題為「最終更新即將推出，感謝與我們一同遊玩」的部落格文章，表示仍在專案上的開發人員將帶來最後一次更新，之後遊戲將於3月12日全面停運，工作室在聲明中表示「自上市以來，已有超過200萬名玩家踏入的世界，你們提供回饋、創作內容，並相信我們正在打造的作品，對此我們深表感謝。」

開發團隊指出，儘管投入大量熱情與努力，《高嶺鐵衛》始終未能建立足以長期支撐營運的穩定玩家基礎，因此不得不做出停運決定，關服前的最終更新預計於近日上線，內容包括全新可操作角色、新武器、帳號等級成長系統與技能樹，Wildlight表示，希望玩家能在最後時刻再度上線，一同留下精彩對戰回憶。

《高嶺鐵衛》的發展歷程可謂起伏劇烈，該作由部分曾參與《神兵泰坦系列》與《Apex Legends》開發的成員打造，並於2025年12月作為The Game Awards壓軸作品公開，然而，偏向制式的美術風格與主打3對3對戰的設計未能獲得玩家青睞，網路評價迅速轉為負面。1月26日於Xbox、PlayStation與PC平台推出後，團隊為挽回人氣陸續加入5對5模式，並推出移除搜刮機制、專注於突襲敵方基地的新玩法，但始終未能重返首發當日近9萬7千名同時在線玩家的高峰。

隨著玩家數迅速下滑，工作室亦在上市不久後裁員，如今，《高嶺鐵衛》將步上其他營運型失利作品的後塵，本作自上市至停運僅約45天，相較之下，另一款曾引發討論的《星鳴特攻》壽命僅14天，Wildlight最後表示，「代表Wildlight全體成員，感謝大家遊玩、支持我們，並成為故事的一部分。」