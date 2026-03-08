ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬥陣特攻》「火箭貓」誕生原由揭曉　噴射飛天出自這款MMO

記者黃冠瑋／綜合報導

暴雪娛樂近期在《鬥陣特攻》中迎來全新第1賽季「利爪霸業」，繼上次新角「安燃」陷普臉爭議後，官方再次分享了關於5名新英雄中的高人氣角色「火箭貓」相關資訊。其中就許多玩家被飛天加上貓咪設定所深深吸引，對此官方就表示，其實飛天貓構想是來自10年前MMORPG《Titan》，希望帶給玩家歡樂氛圍。

▼《鬥陣特攻》新角火箭貓靈感揭曉。（圖／翻攝自鬥陣特攻）

▲▼《鬥陣特攻》新角火箭貓靈感揭曉。（圖／翻攝自鬥陣特攻）

根據暴雪每週回顧資訊顯示，高人氣角色「火箭貓」，本名咖啡靈感是來自《鬥陣特攻》的前身MMORPG《Titan》，歷經10年官方最終決定讓此等構想，在《鬥陣特攻》中重生，相較於其他新英雄較黑暗又嚴肅的劇情，團隊希望「火箭貓」登場能為遊戲注入更多歡樂和脫序的趣味氛圍。

對此，在美術設計方面，開發團隊就有提到，是首先面臨到的第一個問題，要如何確保火箭貓夠可愛，又要兼具《鬥陣特攻》那種科技世界觀，因此概念美術師Bobby Kim 提交了令所有人都深感共鳴的火箭貓視覺構想圖，操控噴射背包的按鈕，讓人不禁聯想到寵物用品店所會販賣的發光貓玩具。此外，在咖啡貓的外觀上也做出些微調整，像是比較靈活的肩膀、加寬加大的眼睛，更顯得生動可愛。

另外有趣的是，在咖啡招式上也借鑑了許多真實貓咪會做出的反應，像是範圍治療技能「呼嚕」，就是以科學根據描述此等聲音能穩定心律並促進療傷效果、逗貓的細線和繩索等。至於牠的技能組是以永久飛行能力為基礎來設計，這對專案團隊來說既是嶄新的挑戰也是機會。加入永久飛行能力是很艱難的要求，因為在《鬥陣特攻》從未出現過這種能力，但好處就是可以減輕動畫團隊的工作量，因為火箭貓總是在空中，動畫團隊就不需要設計牠揹著機器走路的超複雜動畫。當然在角色平衡上，官方也是做了許多調整，畢竟擁有常駐飛行能力的英雄，其實對於遊戲生態是一種威脅，因此有針對牠的技能組做出範圍限制，以此維持競技對戰本身的公平性。

關鍵字：鬥陣特攻暴雪

