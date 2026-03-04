ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

等了15年！《英雄聯盟》龍女重製　技能、故事、美術圖全換

記者蘇晟彥／綜合報導

在2011年登場的《英雄聯盟》角色—希瓦娜（龍女）在歷經滄桑後，靠著玩家壓倒性反饋重製，即將在等26.6版本迎來全新面貌，包含技能、玩法及美術圖還有模型都將更新，同時符文大地中的故事也將改動，官方表示，希望透過以下更新，保留《英雄聯盟》英雄的經典核心玩法，並將其機制重新打造為更符合現代的特色。

▲▼

「火焰與鮮血在我體內奔騰。」

希瓦娜是令人畏懼的半龍戰士。雖然她經常以人形現身，但她同時也是稱霸天空的巨龍，以炙熱龍息焚燒敵軍。拯救了嘉文四世王儲的性命之後，希瓦娜成為他的皇家護衛，並力圖在多疑的蒂瑪西亞人之中得到接納。

技能：

真龍鱗甲（被動）
參與擊殺敵方英雄、大型士兵和大型野怪會讓希瓦娜獲得「真龍鱗甲」層數，提升其防禦力。

餘燼龍擊（Q）
希瓦娜的下一次普攻會同時打擊目標及其周圍區域。此技能可重施。處於巨龍形態時，此技能可額外重施一次，對單一目標造成大量傷害。

業火燃盾（W）
希瓦娜獲得護盾與跑速，短暫延遲後，她周圍的區域將產生爆炸。處於巨龍形態時，若爆炸命中敵方英雄或野怪，將為她回復生命。

融焰爆裂（E）
希瓦娜發射一顆火球，命中大型目標時會爆炸並使其緩速。處於巨龍形態時，此技能會穿透並在命中大型敵軍時爆炸，留下一條火痕。

真龍轉生（R）
希瓦娜化身為巨龍並向前躍進，恐懼沿途的敵軍。處於巨龍形態時，她會變得更巨大，且基礎技能將獲得強化。
 

關鍵字：英雄聯盟

