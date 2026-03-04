ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事　曝她想回歸笑喊：再出遊

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive JP旗下一期生VTuber「赤井心」自從去年因身心問題宣布無限期暫停直播活動後，讓不少粉絲期盼她能再次回歸。對此，同為旗下公司VTuber也是她好友的四期生角卷綿芽，則是透露近期與赤井心出遊時，她已經想盡早回歸，並且已約好未來一起推出翻唱歌曲、再次出遊體驗高級下午茶。

▼hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事。（圖／翻攝自X／@tsunomakiwatame）

▲▼hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事。（圖／翻攝自X／@tsunomakiwatame）

隨著去年10月「赤井心」宣布無限期停播，讓不少身為她的心豚（應援粉絲名）感到相當不安，雖說在此期間都有透過她的經紀人代發與她有關影片，但仍有許多粉絲認為會不會就此畢業。不過或許不用太擔心，近日同為旗下公司VTuber也是她好友的四期生角卷綿芽，就分享近期與「赤井心」私下出遊，一起去踩了天鵝船趣事。由於彼此設錯鬧鐘導致遲到或是划船時，狼狽回到岸邊，都讓她們彼此感到相當好笑。其中角卷綿芽也向心豚們喊話不用太擔心，赤井心目前的精神狀態看起來很有活力，並且在生活上嘗試了許多過去不喜愛的食物和經常與家人一起出門。

至於心豚們所關心的回歸話題，其實赤井心早有想要盡早回歸念頭，讓角卷綿芽表示非常開心，但出於先前情緒失控以及身心健康，綿芽則是希望此事能慢慢來就好，放空休息才是當下之重。另外，綿芽也透露等到赤井心回歸後，已約好一起推出翻唱歌曲、一起玩遊戲以及明年春天相約去吃，那種層層擺放的下午茶。看到角卷綿芽與赤井心互動，也讓不少身為羊粉表示，不愧是多愁善感的羊，時時刻刻為他人著想，為他人擔心，設身處地地理解對方的想法。

關鍵字：hololive角卷綿芽赤井心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

推薦閱讀

hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事　曝她想回歸笑喊：再出遊

《惡靈古堡9》「RE引擎」命名揭曉　詩情理念引眾網狂讚嘆

挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

《鬼滅之刃 無限城 第一章》日本春天下檔　票房逼400億日圓

《咒術迴戰》播放數冠軍、《芙莉蓮》留言稱王　日平台新番數據

《航海王》銷量破6億冊！「ONE PIECE是什麼」作者將真相沉海底

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》下周停運　TGA壓軸光環難救人氣

大谷翔平談進化最多能力！笑喊「力量是SSS級」...WBC特別影片

等了15年！《英雄聯盟》龍女重製　技能、故事、美術圖全換

亞馬遜AWS中東設施被轟炸波及...專家警告：資料中心恐成目標

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

亞馬遜AWS中東設施被轟炸波及

《航海王》破6億冊...ONE PIECE是什麼

《寶可夢 火紅／葉綠》增不雅詞審查

《英雄聯盟》龍女重製

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

《寶可夢Pokopia》創系列史上最高分

《戀與深空》海外應援標註「中國台灣」惹議

萬代模型展「航海王」新品直擊

大谷翔平談進化最多能力...力量SSS級

最新新聞

hololive角卷綿芽談心羊貼貼趣事

《惡靈古堡9》RE引擎命名揭曉

挖寶天堂+1北車Hobby OFF開賣

《鬼滅之刃 無限城》日本春天下檔

日平台新番數據：《咒術》播放冠軍

《航海王》破6億冊...ONE PIECE是什麼

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

大谷翔平談進化最多能力...力量SSS級

《英雄聯盟》龍女重製

亞馬遜AWS中東設施被轟炸波及

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366