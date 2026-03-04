hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事　曝她想回歸笑喊：再出遊

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive JP旗下一期生VTuber「赤井心」自從去年因身心問題宣布無限期暫停直播活動後，讓不少粉絲期盼她能再次回歸。對此，同為旗下公司VTuber也是她好友的四期生角卷綿芽，則是透露近期與赤井心出遊時，她已經想盡早回歸，並且已約好未來一起推出翻唱歌曲、再次出遊體驗高級下午茶。

▼hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事。（圖／翻攝自X／@tsunomakiwatame）

隨著去年10月「赤井心」宣布無限期停播，讓不少身為她的心豚（應援粉絲名）感到相當不安，雖說在此期間都有透過她的經紀人代發與她有關影片，但仍有許多粉絲認為會不會就此畢業。不過或許不用太擔心，近日同為旗下公司VTuber也是她好友的四期生角卷綿芽，就分享近期與「赤井心」私下出遊，一起去踩了天鵝船趣事。由於彼此設錯鬧鐘導致遲到或是划船時，狼狽回到岸邊，都讓她們彼此感到相當好笑。其中角卷綿芽也向心豚們喊話不用太擔心，赤井心目前的精神狀態看起來很有活力，並且在生活上嘗試了許多過去不喜愛的食物和經常與家人一起出門。

至於心豚們所關心的回歸話題，其實赤井心早有想要盡早回歸念頭，讓角卷綿芽表示非常開心，但出於先前情緒失控以及身心健康，綿芽則是希望此事能慢慢來就好，放空休息才是當下之重。另外，綿芽也透露等到赤井心回歸後，已約好一起推出翻唱歌曲、一起玩遊戲以及明年春天相約去吃，那種層層擺放的下午茶。看到角卷綿芽與赤井心互動，也讓不少身為羊粉表示，不愧是多愁善感的羊，時時刻刻為他人著想，為他人擔心，設身處地地理解對方的想法。