戀愛模擬到地牢探索？《文字遊戲世界》將上市！跨風格玩法全公開

記者楊智仁／專訪

以「字即是物件」為核心概念的《文字遊戲》，曾憑藉獨特的文字拆解與重組機制，在獨立遊戲圈掀起討論。時隔數年，開發團隊 Team9 推出全新系列作《文字遊戲世界》今日正式宣布將在 3 月 16 日於 Steam 正式上市。團隊更同步釋出最新 PV，揭露主線關卡內容，展示文字如何突破類型框架，建構出超乎想像的奇幻世界。

▲▼文字遊戲。（圖／廠商提供）

在上個月《ETtoday 遊戲雲》專訪中，Team9 團隊表示，相較於單純延續前作，《文字遊戲世界》更希望被定位為系列的展開，從敘事角度來看，故事不再只圍繞「勇者」而是轉向「公主」等不同角色，透過多樣化的遊戲環境原型，探索文字在說故事上的更多可能性。另一項重大突破則是讓玩家能實際參與創作，團隊為此開發了關卡製作工具與平台，希望形成創意交流的場域。

▲▼文字遊戲。（圖／廠商提供）▲▼文字遊戲。（圖／廠商提供）

而從今日最新公開的宣傳 PV，玩家即可發現這次遊戲將以公主為主角，開啟主線故事的全新篇章，隨著劇情推進，玩家將分別體驗如戀愛模擬、收集冒險以及地牢探索等風格迥異的關卡，並透過核心的文字解謎機制翻轉命運。《文字遊戲世界》預計於 3 月 16 日正式上市，定價為新台幣 226 元，為了慶祝新作登場，前作《文字遊戲》也將同步開啟限時折扣。

關鍵字：文字遊戲世界

