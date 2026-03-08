澳研新突破！用20萬「人腦細胞」玩《毀滅戰士》　網驚：太瘋狂

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著近年AI技術快速滲透各大產業，遊戲領域也成為實驗場之一。對此，近日澳洲生技新創公司Cortical Labs就公開完成一項實驗，運用約20萬個活體人類腦細胞，竟成功訓練其操作遊玩知名射擊遊戲《毀滅戰士》。消息曝光後，迅速引發熱議，同時也意味著生物演算將成為AI技術成長的重要一環。

▼澳研究用人腦細胞玩《毀滅戰士》。（圖／翻攝自YouTube／Cortical Labs）



根據Cortical Labs所公開資訊，此次實驗是採用自家開發生物電腦「CL1」進行展示，在多電極陣列（MEA）的微晶片上，附加約20萬個活體人類神經元，以此進行演算，目的是為了使腦細胞能串接並「感知」遊戲世界，透過數位訊號轉換成電刺激，達成上述效果。換句話說生物電腦將會把遊戲畫面轉換為電刺激訊號，輸送至不同神經元區域，神經元的放電反應則是會被轉化為遊戲中移動與射擊指令，一旦敵人出現，將可如同真人玩家般進行操作與反應。

不過，Cortical Labs研究人員也坦言，目前該模式仍像一位從未接觸電腦的新手玩家，在遊玩《毀滅戰士》途中，經常很快結束，但研究人員仍抱持著正面態度，畢竟現在仍處於學習階段，並且後續腦細胞已出現尋找敵人、射擊與轉向等種種行為，因此未來團隊將會著重在優化與回饋系統上，以此提升學習效率。至於未來將有機會讓生體電腦處理更複雜的任務，像是深入疾病模型分析與新型運算架構等。

另外，這也不是Cortical Labs公司第一次運用人腦細胞進行演算，先前就花費了超過18個月成功讓細胞玩《Pong》的成就，只不過這款遊戲是屬於2D遊戲。相比起來《毀滅戰士》3D建模更為複雜，但透過所開發的Cortical Labs API與雲端平台，研究人員僅花不到一週時間，便打造出可在CL1系統上運行的《毀滅戰士》，因此這次實驗的完成，堪稱是生物開發領域上一大突破。