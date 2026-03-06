《寶可夢》成日中小學探索教材　「數學＋開發」激學生思考潛能

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》作為電玩產業最大規模之一，不僅喜愛年齡層廣泛，更是擴展到許多領域當中，如今此IP也將走進校園，成為日本中小學生的教材。近日寶可夢官方就宣布推出以《Pokémon Friends》為題材的國小探究學習教材，並鼓勵日本中小學教師申請，希望能結合數學，激發學生學習興趣與思考潛能。

▼《寶可夢》成日本中小學探索學習數學教材。（圖／翻攝自Gamebiz）

根據《寶可夢》官方所公布資料，此次計畫是由COMPASS 與小學館集英社共同製作，而此次將會作為「國中小探究學習計畫」第10彈內容，在這個計畫中，學生將在《Pokémon Friends》中學習如何將一般數學學習變成遊戲，並親身體驗遊戲創作的過程。學生們會意識到，透過創意的方式思考，讓思考本身變成一種樂趣，並培養享受日常學習的態度。

此外值得一提的是，此教材會與現今日本學校課綱緊密結合，方便教師直接融入日常教學，至於內容涵蓋國小1年級的「形狀玩耍」、國小2年級長方形、正方形與直角三角形、國小3年級等腰直角三角形、國小4年級垂直、平行與四角形：5年級的角柱與圓柱、國小6年級的「線對稱與點對稱」，讓學生換另一種方式實踐培養思考、判斷和表達能力。

另外，本次計畫官方也特別強調會採取無償提供，凡是符合國小1年級至國中3年級的中小學教師皆可透過專門申請表單免費獲取相關教材資源。一旦此次計畫推出成功，想必未來還會看到更多熱門電玩產業深入校園。