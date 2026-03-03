ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

網驚見《GTA 6》識別碼現身PS資料庫　爆料猜：預購將開始

記者楊智仁／綜合報導

距離《俠盜獵車手 VI》（GTA 6）預定於 2026 年 11 月 19 日上市的時間點逐漸逼近，眼尖玩家近日發現，《GTA 6》的 Title ID 已被加入PlayStation資料庫，引發外界揣測 Rockstar Games 可能正準備啟動預購作業。

▼《GTA 6》Title ID 已被加入資料庫。（圖／翻攝自推特）▲▼GTA。（圖／翻攝自推特）

長期追蹤 PlayStation 後台資料的 X 帳號「PlayStation Game Size」指出，GTA 6 近日新增兩組 Title ID，所謂Title ID，是 PlayStation 平台為每款遊戲分配的專屬識別碼，通常在預購開放或商店頁面即將更新前出現在系統中。該帳號也表示，「預期很快就會有新消息，可能就是預購開始。」

值得注意的是，多數遊戲僅需一組 Title ID，但 GTA 6 卻出現兩組引發討論，儘管有傳聞指出本作上市時將推出三種版本，不過不同版本通常共用同一組 Title ID，因此第二組識別碼用途仍屬未知。有玩家推測，這可能與獨立運行的GTA Online應用程式有關，但尚待官方進一步說明。

作為史上最受期待的遊戲之一，市場分析師普遍認為GTA 6的推出將為整體遊戲產業帶來創紀錄的營收成長。一旦預購正式開放，商店頁面勢必湧入大量等待超過十年的系列粉絲。此外，母公司 Take-Two Interactive 在最新財報會議中確認，《GTA 6》仍按計畫於11月19日發售，並透露遊戲的行銷宣傳活動將於今年夏季正式展開。

