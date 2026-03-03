ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

取粗俗名字被強制更改？《寶可夢 火紅／葉綠》新增不雅詞審查

記者楊智仁／綜合報導

在寶可夢社群中，替勁敵或主角取帶有戲謔意味、甚至略顯粗俗的名字，向來是玩家間流傳已久的「傳統」。從讓大木博士提到孫子時出現尷尬台詞，到通關聯盟後收到各種搞笑祝賀語，都曾成為玩家津津樂道的趣事。不過，如今這樣的玩法在《寶可夢 火紅／葉綠》Switch移植版中，似乎受到限制。

▼《寶可夢 火紅／葉綠》增不雅詞審查。（圖／翻攝自推特）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

這兩款GBA重製作品於30周年「Pokémon Presents」發表會後正式在eShop上架，隨著玩家下載遊戲、重返關都地區冒險，不少人嘗試為角色與勁敵取較為粗俗或帶有冒犯意味的名稱，卻發現部分詞語已遭系統封鎖。根據外媒實測以及網路上影片，一些明顯的不雅詞彙在輸入後會被系統自動覆蓋，改為如「Gary」或「Janne」等預設名稱。不過，較輕微的咒罵字詞則未全面禁止，顯示本次過濾機制主要針對較具爭議性的用語。

外界推測，這項措施可能是為避免玩家截圖並在社群平台分享帶有冒犯性台詞的畫面，進而影響品牌形象。不過，也有玩家認為若真要全面管控，應連較溫和的咒罵詞一併納入規範。無論如何，想在Switch版《火紅／葉綠》中重溫關都之旅的玩家，或許得在命名時多加留意，才能順利展開冒險。

