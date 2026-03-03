阿嬤哭成水龍頭！神人還原《葬送的芙莉蓮》場景　網讚：哪裡買

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》第二季可說是本季最受矚目的新番，超高製作品質，搭配作品細膩又深刻的人生體悟，讓作品大受好評，其中「阿嬤大哭」更成為名場景，在不少社群上掀起不少討論。先前就有網友把這段場景做成水龍頭，真實還原芙莉蓮大哭三天三夜的模樣。

餘韻打動人心《葬送的芙莉蓮》動畫第二季絕對是粉絲們最期待的霸權，其中第 31 話修塔爾克與芙莉蓮聊天時，芙莉蓮曝光了自己曾「大哭三天三夜」的過程，只見阿嬤在房間裡拉著雙馬尾嚎啕大哭，從床上、地板一路哭到天花板上，讓勇者一行人都不知所措，超可愛畫面搭配聲優種崎敦美完美的詮釋，「阿嬤大哭三天三夜」瞬間成為動漫圈熱議話題。

一位網友突發奇想，做出了一個芙莉蓮哭臉的模具並把它套在水龍頭上，打開之後水量比較小的話，水會從芙莉蓮臉頰緩緩滑落，但如果水稍微開大一點，就會直接從眼睛兩側噴湧而出，樣貌可說是十分還原，該則影片在社群上有超過 720 萬觀看，不少網友也紛紛大讚可愛，甚至喊到「現在問題是，哪裡可以買的到呢」。