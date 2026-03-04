《惡靈古堡9》「RE引擎」命名揭曉　詩情理念引眾網狂讚嘆

記者黃冠瑋／綜合報導

萬眾期盼《惡靈古堡9：安魂曲》搶在228連假上市後，就迅速引爆全網，也由於極致畫面表現，讓官方自家所開發的「RE引擎」，再度引起玩家關注。不過近期就有網友發現，關於RE引擎命名，其實跟遊戲名稱「Resident Evil」並無關聯，反而是指對「遊戲開發夢想，伸手便可實現」，讓不少人讚嘆，有夠浪漫。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》「RE」命名真相曝光。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

事情其實是，隨著《惡靈古堡9：安魂曲》熱度爆表後，許多玩家就開始討論起遊戲中各種設計與劇情，其中關於「RE引擎」命名討論，更是數不勝數。起初由於《惡靈古堡》的英文標題為《Resident Evil》，因此長久以來多數玩家都普遍認為「RE」就是該系列遊戲的縮寫，就連「RE引擎」的描述，也是根據遊戲縮寫而特定命名。

不過或許是一場天大誤會，近日就有網友找出在2023年，有外媒訪問Capcom《異域龍潮》技術總監阿部一樹，其中就有針對「RE引擎」命名做出澄清，RE是指「Reach for the Moon」，而這段意涵有追尋夢想與目標之意，一隻手嘗試去抓取月亮，意指希望遊戲開發夢想，只要願意嘗試，便有機會將其達成。

至於《Resident Evil》遊戲標題，其實在日本當地並不是使用該用語，反而是採用《Biohazard》，而國際為何都是通用為《Resident Evil》，其實都跟1996年時《Biohazard》早有遊戲廠商在美國使用，並且在當時已被廣為人知，因此最後卡普空為了避免抄襲、法律糾紛，因此最後才改採用玩家後來所熟知的《Resident Evil》。