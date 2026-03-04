《惡靈古堡9》「RE引擎」命名揭曉　詩情理念引眾網狂讚嘆

記者黃冠瑋／綜合報導
萬眾期盼《惡靈古堡9：安魂曲》搶在228連假上市後，就迅速引爆全網，也由於極致畫面表現，讓官方自家所開發的「RE引擎」，再度引起玩家關注。不過近期就有網友發現，關於RE引擎命名，其實跟遊戲名稱「Resident Evil」並無關聯，反而是指對「遊戲開發夢想，伸手便可實現」，讓不少人讚嘆，有夠浪漫。
▼《惡靈古堡9：安魂曲》「RE」命名真相曝光。（圖／翻攝自X／@RE_Games）
事情其實是，隨著《惡靈古堡9：安魂曲》熱度爆表後，許多玩家就開始討論起遊戲中各種設計與劇情，其中關於「RE引擎」命名討論，更是數不勝數。起初由於《惡靈古堡》的英文標題為《Resident Evil》，因此長久以來多數玩家都普遍認為「RE」就是該系列遊戲的縮寫，就連「RE引擎」的描述，也是根據遊戲縮寫而特定命名。
不過或許是一場天大誤會，近日就有網友找出在2023年，有外媒訪問Capcom《異域龍潮》技術總監阿部一樹，其中就有針對「RE引擎」命名做出澄清，RE是指「Reach for the Moon」，而這段意涵有追尋夢想與目標之意，一隻手嘗試去抓取月亮，意指希望遊戲開發夢想，只要願意嘗試，便有機會將其達成。
至於《Resident Evil》遊戲標題，其實在日本當地並不是使用該用語，反而是採用《Biohazard》，而國際為何都是通用為《Resident Evil》，其實都跟1996年時《Biohazard》早有遊戲廠商在美國使用，並且在當時已被廣為人知，因此最後卡普空為了避免抄襲、法律糾紛，因此最後才改採用玩家後來所熟知的《Resident Evil》。
Capcom technical director Kazuki Abe says “RE engine” stands for “Reach for the Moon” engine not “Resident Evil engine” and the idea behind the logo is that you can reach out and make the game you imagine happen!— Genki✨ (@Genki_JPN) March 1, 2026
He was surprised people thought it was named after Resident Evil,… pic.twitter.com/qZZCBYp9zq
