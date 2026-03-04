ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《惡靈古堡9》「RE引擎」命名揭曉　詩情理念引眾網狂讚嘆

記者黃冠瑋／綜合報導

萬眾期盼《惡靈古堡9：安魂曲》搶在228連假上市後，就迅速引爆全網，也由於極致畫面表現，讓官方自家所開發的「RE引擎」，再度引起玩家關注。不過近期就有網友發現，關於RE引擎命名，其實跟遊戲名稱「Resident Evil」並無關聯，反而是指對「遊戲開發夢想，伸手便可實現」，讓不少人讚嘆，有夠浪漫。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》「RE」命名真相曝光。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

▲▼《惡靈古堡9：安魂曲》「RE」命名真相曝光。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

事情其實是，隨著《惡靈古堡9：安魂曲》熱度爆表後，許多玩家就開始討論起遊戲中各種設計與劇情，其中關於「RE引擎」命名討論，更是數不勝數。起初由於《惡靈古堡》的英文標題為《Resident Evil》，因此長久以來多數玩家都普遍認為「RE」就是該系列遊戲的縮寫，就連「RE引擎」的描述，也是根據遊戲縮寫而特定命名。

不過或許是一場天大誤會，近日就有網友找出在2023年，有外媒訪問Capcom《異域龍潮》技術總監阿部一樹，其中就有針對「RE引擎」命名做出澄清，RE是指「Reach for the Moon」，而這段意涵有追尋夢想與目標之意，一隻手嘗試去抓取月亮，意指希望遊戲開發夢想，只要願意嘗試，便有機會將其達成。

至於《Resident Evil》遊戲標題，其實在日本當地並不是使用該用語，反而是採用《Biohazard》，而國際為何都是通用為《Resident Evil》，其實都跟1996年時《Biohazard》早有遊戲廠商在美國使用，並且在當時已被廣為人知，因此最後卡普空為了避免抄襲、法律糾紛，因此最後才改採用玩家後來所熟知的《Resident Evil》。

關鍵字：惡靈古堡卡普空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一秒變包場】弟弟過生日！整間店客人一起合唱幫慶生♥

推薦閱讀

hololive角卷綿芽談「心羊貼貼」趣事　曝她想回歸笑喊：再出遊

《惡靈古堡9》「RE引擎」命名揭曉　詩情理念引眾網狂讚嘆

挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

《鬼滅之刃 無限城 第一章》日本春天下檔　票房逼400億日圓

《咒術迴戰》播放數冠軍、《芙莉蓮》留言稱王　日平台新番數據

《航海王》銷量破6億冊！「ONE PIECE是什麼」作者將真相沉海底

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》下周停運　TGA壓軸光環難救人氣

大谷翔平談進化最多能力！笑喊「力量是SSS級」...WBC特別影片

等了15年！《英雄聯盟》龍女重製　技能、故事、美術圖全換

亞馬遜AWS中東設施被轟炸波及...專家警告：資料中心恐成目標

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

亞馬遜AWS中東設施被轟炸波及

《航海王》破6億冊...ONE PIECE是什麼

《寶可夢 火紅／葉綠》增不雅詞審查

《英雄聯盟》龍女重製

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

《寶可夢Pokopia》創系列史上最高分

《戀與深空》海外應援標註「中國台灣」惹議

萬代模型展「航海王」新品直擊

大谷翔平談進化最多能力...力量SSS級

最新新聞

hololive角卷綿芽談心羊貼貼趣事

《惡靈古堡9》RE引擎命名揭曉

挖寶天堂+1北車Hobby OFF開賣

《鬼滅之刃 無限城》日本春天下檔

日平台新番數據：《咒術》播放冠軍

《航海王》破6億冊...ONE PIECE是什麼

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

大谷翔平談進化最多能力...力量SSS級

《英雄聯盟》龍女重製

亞馬遜AWS中東設施被轟炸波及

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366