《Just Cause》開發狂批現今遊戲　直言：「逃避」掩蓋過度投資

記者黃冠瑋／綜合報導

近期遊戲界迎來寒冬，多個重創產業決策直撲而來，像是亞馬遜遊戲關服、育碧裁員重組、索尼Bluepoint Games慘遭關閉等。對此，曾打造知名動作遊戲《Just Cause》開發者就批評指出，其實都跟產業過度投資與太過看好有關，導致目前產業正處於一種前所未見的「絕望、懦弱且混亂」的逃避狀態。

▼《Just Cause》開發狂批現今遊戲。（圖／翻攝自《Samson》Steam）

▲▼《Just Cause》開發狂批現今遊戲。（圖／翻攝自《Samson》Steam）

根據外媒報導，《Just Cause》開發者Christofer Sundberg近日接受外媒採訪，批評現今遊戲產業，是他從業30年來從未見過如此「懦弱」現況（業界稱是為了「規避風險」）。至於遊戲業界出現此種狀況，其實都跟2021年至2023年期間，遊戲產業經歷了一場收購與過度投資有關，在當時業界各方都普遍認為前途看好，認為在疫情期間電子遊戲產業已走向繁榮，因此遊戲開發未來會走向更好。然而事實卻是，疫情退去未如原投資者預期般兌現，而此負面等狀況仍持續擴大，已經長達三年之久，結果換來卻是大規模裁員、遊戲項目取消，以及投資者減少了對新項目的投入。

雖說Christofer Sundberg強烈批評當今遊戲產業環境，但他也不得不坦言，目前所帶領的新工作室，在新專案《Samson》上，為了延長工作室的生存空間，並且爭取更長的開發週期，因此只能在2025年做出裁減半數的開發團隊。另外，這也不是Christofer Sundberg第一次批評遊戲產業，早在2019年離開Avalanche時，他就提到業界中那種「不斷挖金礦」的短視心態，讓他極其厭惡。

關鍵字：Just CauseSamson

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

