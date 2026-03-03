新類寶可夢遊戲？獨立作募資超速破千萬　用嘴說服怪物闖冒險

記者楊智仁／綜合報導

主打怪物收集玩法的獨立新作《Wonderful Neoran Valley》，在Kickstarter募資活動尚餘一個月之際，已成功突破原定10萬美元目標，累計金額更於本周末衝破70萬美元 ( 約 2200 萬台幣 ) ，達成原目標五倍以上，引發玩家關注。

▼《Wonderful Neoran Valley》募資光速達標。（圖／翻攝自推特）

本作由Nara Studio開發，募資頁面中形容為一款「怪物收集Roguelite體驗」遊戲，玩家在旅途中說服各種名為「Neoran」生物加入隊伍，與自己並肩作戰，開發團隊坦言靈感來自眾多怪物收集作品，包括《寶可夢》、《女神轉生系列》、《Slay the Spire》系列，值得注意的是，這款作品被不少玩家視為可能複製《幻獸帕魯》成功模式的潛力之作。

根據募資頁面資訊，目前已有超過8,000名支持者參與贊助，遊戲內容方面，本作預計收錄超過70種Neoran生物，各自擁有獨特能力與特性。玩家將組建隊伍，在帶有Roguelite元素的地圖中探索冒險，逐步揭開Neoran Valley背後的黑暗真相。角色設計上，Neoran多以動植物為原型，不過本作在機制上與《寶可夢》做出區隔，玩家並非「捕捉」怪物，而是透過策略與心理層面的互動「說服」牠們加入，試圖淡化與寶可夢的直接比較。

世界觀設定方面，Neoran與人類共存卻互不融合，人類居住於由君主統治的封建城市，Neoran則棲息於沙漠、冰原、叢林、洞穴與海洋等嚴酷環境，雙方語言相通，但社會與政治體制截然不同。Neoran憑藉名為「Neura」的祖先能量，突破一般生物極限；玩家則將扮演「騎士」角色，一名遊走於人類與Neura之間的戰術高手。

募資仍將持續一個月，贊助金額從1歐元至8,500歐元不等，其中最高等級「Architect」方案已獲一名支持者。最低20歐元即可獲得遊戲一份。最新達成的里程碑則確認將推出Nintendo Switch 2版本，下一階段目標為實現「全職完整團隊」開發計畫。