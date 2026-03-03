ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

新類寶可夢遊戲？獨立作募資超速破千萬　用嘴說服怪物闖冒險

記者楊智仁／綜合報導

主打怪物收集玩法的獨立新作《Wonderful Neoran Valley》，在Kickstarter募資活動尚餘一個月之際，已成功突破原定10萬美元目標，累計金額更於本周末衝破70萬美元 ( 約 2200 萬台幣 ) ，達成原目標五倍以上，引發玩家關注。

▼《Wonderful Neoran Valley》募資光速達標。（圖／翻攝自推特） ▲▼新的類寶可夢遊戲。（圖／翻攝自推特）

本作由Nara Studio開發，募資頁面中形容為一款「怪物收集Roguelite體驗」遊戲，玩家在旅途中說服各種名為「Neoran」生物加入隊伍，與自己並肩作戰，開發團隊坦言靈感來自眾多怪物收集作品，包括《寶可夢》、《女神轉生系列》、《Slay the Spire》系列，值得注意的是，這款作品被不少玩家視為可能複製《幻獸帕魯》成功模式的潛力之作。

根據募資頁面資訊，目前已有超過8,000名支持者參與贊助，遊戲內容方面，本作預計收錄超過70種Neoran生物，各自擁有獨特能力與特性。玩家將組建隊伍，在帶有Roguelite元素的地圖中探索冒險，逐步揭開Neoran Valley背後的黑暗真相。角色設計上，Neoran多以動植物為原型，不過本作在機制上與《寶可夢》做出區隔，玩家並非「捕捉」怪物，而是透過策略與心理層面的互動「說服」牠們加入，試圖淡化與寶可夢的直接比較。

世界觀設定方面，Neoran與人類共存卻互不融合，人類居住於由君主統治的封建城市，Neoran則棲息於沙漠、冰原、叢林、洞穴與海洋等嚴酷環境，雙方語言相通，但社會與政治體制截然不同。Neoran憑藉名為「Neura」的祖先能量，突破一般生物極限；玩家則將扮演「騎士」角色，一名遊走於人類與Neura之間的戰術高手。

募資仍將持續一個月，贊助金額從1歐元至8,500歐元不等，其中最高等級「Architect」方案已獲一名支持者。最低20歐元即可獲得遊戲一份。最新達成的里程碑則確認將推出Nintendo Switch 2版本，下一階段目標為實現「全職完整團隊」開發計畫。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【肚肚跟著一起抖】橘貓坐在律動機上滿臉淡定享受XD

推薦閱讀

新類寶可夢遊戲？獨立作募資超速破千萬　用嘴說服怪物闖冒險

Metacritic：絕不收錄AI生成的評測文章　違規媒體將永久終止合作

萬代模型展台北直擊！「航海王、七龍珠」全新商品精緻亮相

《寶可夢》推迷你Game Boy音樂播放器！45卡匣重溫《紅／綠》經典

《新網球王子》剩6回完結！系列37年作者感性：見證龍馬最後比賽

對員工釋放假消息抓內鬼！外媒傳《GTA 6》防堵外洩手段再升級

又因「中國台灣」引反彈　《戀與深空》男主生日海外應援爭議重演

甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅　格鬥取代共舞網羨慕：是真愛

主機PC遊戲未來恐加入廣告？分析師曝有助抑制售價...已有先例

LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館！Gen.G全面壓制再奪聯賽冠軍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

《戀與深空》海外應援標註「中國台灣」惹議

新的類寶可夢遊戲？募資超速破千萬

萬代模型展「航海王」新品直擊

主機PC遊戲未來恐加入廣告？

《新網球王子》剩6回完結

《寶可夢》推迷你Game Boy音樂播放器

甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山

最新新聞

新的類寶可夢遊戲？募資超速破千萬

Metacritic：絕不收錄AI生成的評測文章

萬代模型展「航海王」新品直擊

《寶可夢》推迷你Game Boy音樂播放器

《新網球王子》剩6回完結

外媒傳《GTA 6》對員工放假消息抓內鬼

《戀與深空》海外應援標註「中國台灣」惹議

甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅

主機PC遊戲未來恐加入廣告？

LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366