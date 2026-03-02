萬代模型展台北直擊！「航海王、七龍珠」全新商品精緻亮相

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部「TAMASHII SPOT TAIPEI Gallery Showcase」在台北地下街第12廣場與TAMASHII SPOT TAIPEI～BANDAI SPIRITS收藏玩具台北特設展示空間盛大登場，本次展出內容集結旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》、《假面騎士》、《排球少年》、《咒術迴戰》等多部人氣作品將於展區亮相。

兩大會場將展出豐富的話題商品，台北地下街第12廣場將帶來《航海王》經典篇章的精采展出，包括「S.H.Figuarts 多尼多尼・喬巴 -磁鼓島-」、「S.H.Figuarts 草帽一行人 宴會套餐」等多款熱門展品與試作品。《七龍珠》系列也將以最新的可動模型技術強勢登場，帶來「S.H.Figuarts 孫悟空〈善良的賽亞人〉」及「S.H.Figuarts超級賽亞人貝吉達〈危險的驕傲〉」，以劇中最新造型帥氣亮相。

除此之外，在盲盒品牌「LUFFY’s」展區中將為大家帶來最新商品「LUFFY's 冒險的記憶[Vol.2]」，將你與《航海王》系列中的專屬回憶呈現在此；「航海王x NBA」重磅聯名商品「LUFFY’s ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」系列也將首次在台完整陳列展示。會場中也將設立「新世紀福音戰士」、「哥吉拉」、「假面騎士」、「超人力霸王」專區，呈現各作品系列的豐富展示品。同時也將展出三麗鷗最新試作品「mofamofy ​布丁狗 -Pastel Color ver.-」、「mofamofy ​酷洛米 -Pastel Color ver.-」、「mofamofy ​美樂蒂 -Pastel Color ver.-」。