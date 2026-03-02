又因「中國台灣」引反彈　《戀與深空》男主生日海外應援爭議重演

▲戀愛手遊男主生日海外應援爭議重演。（圖／翻攝小紅書@祁煜0306生賀企劃）



記者吳立言／綜合報導

戀愛手遊《戀與深空》再度因海外應援活動引發台灣社群討論。隨著角色祁煜 3 月 6 日生日將至，中國玩家團體「祁煜0306生賀企劃」宣布於台北市西門町武昌街商圈投放電子廣告看板，並在小紅書等平台公開宣傳。不過宣傳內容中出現「中國台灣西門町」等字樣，引起部分台灣玩家反彈。

西門町電子看板投放 標註用語成爭議焦點

根據公開文宣，該團體以角色生日為由規劃於西門町大型電子看板進行投放，相關畫面曝光後迅速在社群流傳。有台灣玩家指出，應援活動原本屬粉絲自發性祝福，但在文案中加入具爭議性的地區標註，已是「第三次」出現，讓人質疑是否刻意操作。

類似情況多次發生 過往活動曾遭下架

事實上，過去已有多起類似爭議。去年多名角色生日應援期間，中國玩家團體便曾在文案中使用「中國台灣」「台灣省」等字眼，引發台灣社群反彈，部分活動更在民意反映與陳情後被迫下架或調整。此次生日應援再度出現相同標註，也讓過去爭議再被提起。

玩家標記議員與立委 盼相關單位正視

隨著電子看板即將上架，已有不少玩家在社群平台標記當地市議員與立法委員，盼相關單位正視此現象，並釐清廣告投放與審核機制。對此，目前尚未見相關單位公開說明，後續是否出現處理動作仍待觀察。

部分台灣玩家表示，生日應援原本是玩家表達心意的方式，若反覆因敏感標註引發對立，恐使娛樂活動偏離原本初衷。如何在跨境玩家活動中妥善處理用語差異，成為社群關注重點。