對員工釋放假消息抓內鬼！外媒傳《GTA 6》防堵外洩手段再升級

記者楊智仁／綜合報導

《GTA 6》自2022年以來多次發生重大外洩事件，當年英國少年入侵Rockstar的內部Slack伺服器，取得遊戲早期開發畫面並流出；甚至連首支正式預告片也在官方發布前完整外洩，迫使Rockstar提前一天公開影片。近期知名爆料人士更聲稱，Rockstar Games正刻意在內部散布假資訊，以追查潛在洩密者，此說法為外界對《GTA6》防洩密策略的討論再添新變數。

據遊戲業內 Youtuber Reece Reilly 以及外媒報導指出，Rockstar近年已大幅強化內部保密措施，他在2026年2月於社群平台發文形容，現在「沒有人在談論《GTA6》」，保密程度宛如「51區」，當有粉絲詢問Rockstar是否會刻意散布假消息以揪出洩密者時，Reilly直言「百分之百是真的」。

雖然Reilly未進一步說明細節，但外界推測他指的是所謂的「金絲雀陷阱」（canary trap）手法，該策略會向不同員工或部門提供略有差異的資訊版本，例如不同日期或措辭細節，一旦內容外流便可藉由差異點追溯來源。由於此類手法本質上高度隱密，實際應用情況難以證實，不過近期亦有傳聞指出，Valve曾在2025年底以類似方式追查《Half-Life 3》相關洩密源頭。

若Reilly說法屬實，意味著Rockstar內部員工可能已知曉此策略存在，而「金絲雀陷阱」本身也具有嚇阻效果，只要員工知道可能被標記，就能降低內部爆料風險。然而，這類做法對外部駭客的防範效果有限，事實上《GTA6》目前最重大的兩次外洩事件：包含早期測試版本與首支預告片，皆被認為來自外部人士，後者甚至傳出可能涉及YouTube員工或承包商。