ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《新網球王子》剩6回完結！系列37年作者感性：見證龍馬最後比賽

記者楊智仁／綜合報導

《網球王子》是許多人童年回憶，除了看著越前與「青學」成員們共同邁向全國大賽之外，各種天馬行空、帥氣招式也成為有趣看點，甚至被大家笑稱為「超能力網球」。後續《新網球王子》自 2009 年開始連載不知不覺也已經過了 17 年，作者 許斐剛 日前更新個人推特表示，《新網球王子》距離最終回僅剩6回，正式進入完結倒數。

▼《新網球王子》剩6回完結。（圖／翻攝自推特）▲▼網球王子。（圖／翻攝自推特）

《網球王子》描繪中學生主角越前龍馬與夥伴們一同成長、挑戰的熱血故事，自 1999 年起於《週刊少年Jump》連載至 2008 年完結。其後，第二部作品《新網球王子》自 2009 年開始於《Jump SQ》上連載，舞台轉向世界大賽，龍馬等人代表日本與世界各國精英展開激戰，轉眼間 16 年過去《新網球王子》舞台來到 U-17 世界盃的決賽，故事也正式進入最終章。

雖然作者先前已多次透露作品即將迎來結局，此次則首度明確指出剩餘回數，許斐剛在貼文中寫道：「而今年夏天『網球王子』系列將滿 27 周年。距離最終回只剩下 6 回。」他也向讀者與相關工作人員表達感謝之意，並表示將不忘初心，全力以赴完成最後篇章，「請大家務必即時見證龍馬最後的比賽。」

關鍵字：新網球王子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

推薦閱讀

《新網球王子》剩6回完結！系列37年作者感性：見證龍馬最後比賽

對員工釋放假消息抓內鬼！外媒傳《GTA 6》防堵外洩手段再升級

又因「中國台灣」引反彈　《戀與深空》男主生日海外應援爭議重演

甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅　格鬥取代共舞網羨慕：是真愛

主機PC遊戲未來恐加入廣告？分析師曝有助抑制售價...已有先例

LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館！Gen.G全面壓制再奪聯賽冠軍

航海王「LUFFY’s 冒險記憶」全新開賣　水轉印技術造獨特魯夫

《吉伊卡哇》劇場版首登大銀幕！「人魚島的秘密」暑假掀旋風

「天美工作室」傳裁員數百人　疑《山海尋靈》成績慘澹導致

網下單一組卻收「整箱記憶體」爽賺10萬　致電客服回：都送你

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅

主機PC遊戲未來恐加入廣告？

LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館

《戀與深空》海外應援標註「中國台灣」惹議

「成熟市場」打電動的人越來越少

《新網球王子》剩6回完結

外媒傳《GTA 6》對員工放假消息抓內鬼

航海王「LUFFY’s 冒險記憶」開賣

最新新聞

《新網球王子》剩6回完結

外媒傳《GTA 6》對員工放假消息抓內鬼

《戀與深空》海外應援標註「中國台灣」惹議

甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅

主機PC遊戲未來恐加入廣告？

LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館

航海王「LUFFY’s 冒險記憶」開賣

《吉伊卡哇》劇場版首登大銀幕

「天美工作室」傳裁員數百人

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366