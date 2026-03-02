《新網球王子》剩6回完結！系列37年作者感性：見證龍馬最後比賽

記者楊智仁／綜合報導

《網球王子》是許多人童年回憶，除了看著越前與「青學」成員們共同邁向全國大賽之外，各種天馬行空、帥氣招式也成為有趣看點，甚至被大家笑稱為「超能力網球」。後續《新網球王子》自 2009 年開始連載不知不覺也已經過了 17 年，作者 許斐剛 日前更新個人推特表示，《新網球王子》距離最終回僅剩6回，正式進入完結倒數。

▼《新網球王子》剩6回完結。（圖／翻攝自推特）

《網球王子》描繪中學生主角越前龍馬與夥伴們一同成長、挑戰的熱血故事，自 1999 年起於《週刊少年Jump》連載至 2008 年完結。其後，第二部作品《新網球王子》自 2009 年開始於《Jump SQ》上連載，舞台轉向世界大賽，龍馬等人代表日本與世界各國精英展開激戰，轉眼間 16 年過去《新網球王子》舞台來到 U-17 世界盃的決賽，故事也正式進入最終章。

雖然作者先前已多次透露作品即將迎來結局，此次則首度明確指出剩餘回數，許斐剛在貼文中寫道：「而今年夏天『網球王子』系列將滿 27 周年。距離最終回只剩下 6 回。」他也向讀者與相關工作人員表達感謝之意，並表示將不忘初心，全力以赴完成最後篇章，「請大家務必即時見證龍馬最後的比賽。」