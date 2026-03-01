LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館！Gen.G全面壓制再奪聯賽冠軍

記者楊智仁／香港報導

《英雄聯盟》LCK Cup 迎來最終決戰，大黑馬 BNK FearX 在昨天 3-0 擊敗 DK 之後，今日 ( 3/1 ) 要來挑戰聯賽的絕對王者 Gen.G，現場吸引萬名電競迷入場，一起體驗 LCK 最高舞台的魅力，而 Gen.G 也展現絕對實力，直落三輕鬆擊敗對手，以韓國第一種子身分前往 First Stand。

▼LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館。（圖／記者楊智仁攝）

《英雄聯盟》LCK Cup 決賽周 2 月 28 日 - 3 月 1 日期間於香港「啟德體藝館」進行，儘管下午四點比賽才開始，不過大約 12.00 就已經湧入大批粉絲在場館外排周邊商品，官方商店更是直接被掃購一空。現場也設有 LCK 10 隊大型立牌、Faker、Deft、Peanut 等傳奇大型立牌提供觀眾們拍照。

儘管超人氣隊伍 T1 無緣前往香港，一度傳出門票拋售潮，不過決賽當天場館內人山人海幾乎坐滿，不少人來幫 Chovy 所率領的 Gen.G 加油，也有許多粉絲希望看 BFX 上演黑馬傳奇。系列賽 Gen.G 完全宰制，不論是前期對線、中期團戰都打出堪稱無敵的實力，BFX 引以為傲的下路突破也遭到限制，伴隨著 Ruler 的五連殺，最終 Gen.G 3-0 擊敗對手以八連勝之姿奪得冠軍，打野 Canyon 則獲得 FMVP 殊榮。