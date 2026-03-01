航海王「LUFFY’s 冒險記憶」全新開賣　水轉印技術造獨特魯夫

記者楊智仁／綜合報導

由台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部推出的盲抽模型商品系列「LUFFY’s」，以《航海王》為主題所打造的「LUFFY's 冒險的記憶 [Vol.2]」全新作品已經於2月28日在全台7-ELEVEN搶先販售。

此系列是為致敬連載28年的熱血經典之作《航海王》，從最初的東方藍啟航，魯夫與夥伴們不但走遍漫畫世界，在動畫、電影、真人影集等作品中也與眾多夥伴歷經過無數冒險，跨越螢幕深植於全球粉絲心中。此次「LUFFY’s」系列將這段偉大航道上的熱血軌跡縮小至掌心，把無數次令淚水與熱血交織的瞬間，轉化為細膩精緻的實體收藏，獻給每一位共同熱血沸騰的冒險者，絕對是粉絲與《航海王》之間最珍貴的見證。

「冒險的記憶」系列以《航海王》的原作漫畫、動畫及角色服裝為靈感，總高度約8.6公分，比例為魯夫身高的1/20，分別透過色彩塗裝和水轉印等技術進行上色，而水轉印技術則讓每款圖案呈現的方式獨一無二，打造每一個獨特的LUFFY’s。此次「LUFFY's 冒險的記憶 [Vol.2]」同樣收錄10種款式（含1種隱藏版），更加入Netflix真人版《ONE PIECE》的合作設計，是喜愛《航海王》的粉絲不可錯過的經典收藏品。