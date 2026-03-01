網下單一組卻收「整箱記憶體」爽賺10萬　致電客服回：都送你

記者楊智仁／綜合報導

一名Reddit用戶近日在「r/pcmasterrace」版分享離奇經歷，原本僅訂購一組32GB的Corsair DDR5-6000記憶體套裝，卻意外收到整整一箱共10組產品，總容量高達320GB，市值估計超過4,000美元 ( 約 12 萬台幣 )。

▼網友下單一組卻收「整箱記憶體」。（圖／翻攝自Reddit）

根據用戶u/AccomplishedFan8690說法，他當初以300美元價格在線上購入一組32GB記憶體套裝，沒想到送達時竟是一整箱產品，該箱內含10組32GB套裝，合計320GB。若以目前亞馬遜上主流32GB Corsair遊戲記憶體套裝約400美元的價格估算，整批產品價值約4,000美元甚至更高。網友也致電詢問Amazon客服，結果客服則大方表示，此為公司內部疏失，消費者可以全部留下。

至於事件如何發生，目前仍無法確認是否為物流或包裝錯誤。不過，類似案例並非首次出現。過去曾有三星客戶訂購兩顆9100 Pro SSD卻收到20顆；也有亞馬遜消費者取消華碩ROG Astra RTX 5080顯示卡訂單並完成退款後，仍收到顯卡產品。有網友推測，出貨人員可能在訂單標籤上看到「1 box」，誤以為是整箱記憶體套裝，而非單一商品。

值得注意的是，若此事發生在去年記憶體價格尚未飆漲之前，已屬幸運。但隨著2025年第四季記憶體價格在短時間內暴漲高達500%，如今這批記憶體更被形容為「等同黃金」。不過，由於目前市面上並無主機板能支援如此大量的DIMM容量，加上32GB已是多數遊戲玩家的主流需求容量，該名網友表示無法實際使用全部產品，計畫將多餘記憶體以低於當前市場高價的價格出售。