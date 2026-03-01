ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

網下單一組卻收「整箱記憶體」爽賺10萬　致電客服回：都送你

記者楊智仁／綜合報導

一名Reddit用戶近日在「r/pcmasterrace」版分享離奇經歷，原本僅訂購一組32GB的Corsair DDR5-6000記憶體套裝，卻意外收到整整一箱共10組產品，總容量高達320GB，市值估計超過4,000美元 ( 約 12 萬台幣 )。

▼網友下單一組卻收「整箱記憶體」。（圖／翻攝自Reddit）▲▼一支變一整箱。（圖／翻攝自Reddit）

根據用戶u/AccomplishedFan8690說法，他當初以300美元價格在線上購入一組32GB記憶體套裝，沒想到送達時竟是一整箱產品，該箱內含10組32GB套裝，合計320GB。若以目前亞馬遜上主流32GB Corsair遊戲記憶體套裝約400美元的價格估算，整批產品價值約4,000美元甚至更高。網友也致電詢問Amazon客服，結果客服則大方表示，此為公司內部疏失，消費者可以全部留下。

至於事件如何發生，目前仍無法確認是否為物流或包裝錯誤。不過，類似案例並非首次出現。過去曾有三星客戶訂購兩顆9100 Pro SSD卻收到20顆；也有亞馬遜消費者取消華碩ROG Astra RTX 5080顯示卡訂單並完成退款後，仍收到顯卡產品。有網友推測，出貨人員可能在訂單標籤上看到「1 box」，誤以為是整箱記憶體套裝，而非單一商品。

值得注意的是，若此事發生在去年記憶體價格尚未飆漲之前，已屬幸運。但隨著2025年第四季記憶體價格在短時間內暴漲高達500%，如今這批記憶體更被形容為「等同黃金」。不過，由於目前市面上並無主機板能支援如此大量的DIMM容量，加上32GB已是多數遊戲玩家的主流需求容量，該名網友表示無法實際使用全部產品，計畫將多餘記憶體以低於當前市場高價的價格出售。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

推薦閱讀

《吉伊卡哇》劇場版首登大銀幕！「人魚島的秘密」暑假掀旋風

「天美工作室」傳裁員數百人　疑《山海尋靈》成績慘澹導致

網下單一組卻收「整箱記憶體」爽賺10萬　致電客服回：都送你

《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓　製作過程超過1000小時

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」　大叔成絕世美女引眾開發讚嘆

不畏動盪！育碧《刺客教條》未來曝光　多位「黑旗元老」領航

《鬼滅之刃》禰豆子咬竹子「現實不存在」　日教授論文提多點證名

狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲　重現經典初代神曲「Pokerap」

新官上任三把火！Xbox新執行長重拾「獨佔概念」　粉訴求聽到了

寶可夢新作《風／波》2027年發售　新御三家「奶油小狗」超吸睛

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」

育碧《刺客教條》未來曝光！

《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓

「成熟市場」打電動的人越來越少

寶可夢新作《風／波》2027年發售

PS5手把操控掃地機意外揭資安漏洞

《吉伊卡哇》劇場版首登大銀幕

PS6傳延至2028年？記憶體危機成變數

最新新聞

《吉伊卡哇》劇場版首登大銀幕

「天美工作室」傳裁員數百人

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」

育碧《刺客教條》未來曝光！

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲

Xbox新執行長重拾獨佔概念

寶可夢新作《風／波》2027年發售

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366