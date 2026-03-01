《鬼滅之刃》禰豆子咬竹子「現實不存在」　日教授論文提多點證名

記者楊智仁／綜合報導

動漫《鬼滅之刃》中角色竈門禰豆子口中咬著的竹製口枷，是否真能以現實中的竹子製作？日本近畿大學於2月25日公布一項研究結果指出，漫畫中的口枷特徵與實際竹子存在明顯差異，難以以真竹完整重現。

▼日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」。（圖／翻攝自木棉花）

本次研究由近畿大學農學部環境管理學科井上昭夫教授主導，團隊從作品中挑選約150個禰豆子正面畫面，測量口枷竹節間距，為避免作畫比例與畫面縮放影響，研究並未採用絕對長度，而是記錄中央節間與兩側節間的比例（節間比）進行分析。接著，研究團隊蒐集《鬼滅之刃》故事背景，大正時代廣泛分布的兩種竹類「孟宗竹」與「淡竹」共112株實測數據，比對其節間比例。結果顯示，漫畫口枷的平均節間比為0.45，而實際竹子則為0.94，兩者差異顯著，顯示作品中的竹口枷並非基於真實竹材比例設計。

此外，研究也比較長度比例。孟宗竹平均節間長度約35公分，淡竹約25公分；相較之下日本女性（含平均臉長）約為18.28公分。然而漫畫中口枷長度與臉長比例平均僅0.66，明顯短於真實竹節特徵。綜合數據顯示，禰豆子口枷所呈現的竹子構造與現實竹類並不相符，研究成果已刊登於荷蘭竹類學術期刊《Advances in Bamboo Science》2月7日號。井上教授強調，本研究並非批評作品設定，而是希望透過貼近日常文化的題材，引發大眾對竹類生態與人類關係的學術興趣。

井上教授表示，自己也是《鬼滅之刃》粉絲，本研究正是出於對竹子與漫畫的喜愛，他也鼓勵讀者實際觀察身邊竹子的節間距離，「是否真的能做出禰豆子的口枷？」盼透過這樣的提問，讓更多人關注竹類奇妙的生態與其在人類生活中的角色。