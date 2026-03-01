ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》禰豆子咬竹子「現實不存在」　日教授論文提多點證名

記者楊智仁／綜合報導

動漫《鬼滅之刃》中角色竈門禰豆子口中咬著的竹製口枷，是否真能以現實中的竹子製作？日本近畿大學於2月25日公布一項研究結果指出，漫畫中的口枷特徵與實際竹子存在明顯差異，難以以真竹完整重現。

▼日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」。（圖／翻攝自木棉花）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

本次研究由近畿大學農學部環境管理學科井上昭夫教授主導，團隊從作品中挑選約150個禰豆子正面畫面，測量口枷竹節間距，為避免作畫比例與畫面縮放影響，研究並未採用絕對長度，而是記錄中央節間與兩側節間的比例（節間比）進行分析。接著，研究團隊蒐集《鬼滅之刃》故事背景，大正時代廣泛分布的兩種竹類「孟宗竹」與「淡竹」共112株實測數據，比對其節間比例。結果顯示，漫畫口枷的平均節間比為0.45，而實際竹子則為0.94，兩者差異顯著，顯示作品中的竹口枷並非基於真實竹材比例設計。

此外，研究也比較長度比例。孟宗竹平均節間長度約35公分，淡竹約25公分；相較之下日本女性（含平均臉長）約為18.28公分。然而漫畫中口枷長度與臉長比例平均僅0.66，明顯短於真實竹節特徵。綜合數據顯示，禰豆子口枷所呈現的竹子構造與現實竹類並不相符，研究成果已刊登於荷蘭竹類學術期刊《Advances in Bamboo Science》2月7日號。井上教授強調，本研究並非批評作品設定，而是希望透過貼近日常文化的題材，引發大眾對竹類生態與人類關係的學術興趣。

井上教授表示，自己也是《鬼滅之刃》粉絲，本研究正是出於對竹子與漫畫的喜愛，他也鼓勵讀者實際觀察身邊竹子的節間距離，「是否真的能做出禰豆子的口枷？」盼透過這樣的提問，讓更多人關注竹類奇妙的生態與其在人類生活中的角色。

關鍵字：鬼滅之刃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我只是老還沒糊塗餒】讓阿公「遛狗」卻被嫌棄回懟

推薦閱讀

《鬼滅之刃》禰豆子咬竹子「現實不存在」　日教授論文提多點證名

狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲　重現經典初代神曲「Pokerap」

新官上任三把火！Xbox新執行長重拾「獨佔概念」　粉訴求聽到了

寶可夢新作《風／波》2027年發售　新御三家「奶油小狗」超吸睛

亞馬遜《King of Meat》宣布4月關服　不足半年玩家慘跌僅9人

《天國降臨救贖2》總監宣布卸任　強轉電影改編網酸：不太可能

《血源詛咒》重製美夢粉碎　索尼警告同人作「停止開發」

拒絕讓二追三！越南TSW五場擊敗DCG　率先殺入冠軍賽

19年故事迎句點！《科學超電磁砲》漫畫將完結　粉絲憶系列神曲

紐約檢察長控告Valve　「遊戲開箱」涉非法賭博恐誘導兒童成癮

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

寶可夢新作《風／波》2027年發售

PS6傳延至2028年？記憶體危機成變數

CFO輔助2274「未來想去LPL」

Xbox新執行長重拾獨佔概念

「成熟市場」打電動的人越來越少

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山

狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲

Steam開放18禁無和諧遊戲上架

最新新聞

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲

Xbox新執行長重拾獨佔概念

寶可夢新作《風／波》2027年發售

亞馬遜《King of Meat》宣布關服

《天國降臨救贖2》總監宣布卸任

《血源詛咒》重製美夢粉碎

拒絕讓二追三！越南TSW五場擊敗DCG

《科學超電磁砲》漫畫將完結

紐約檢察長控告Valve涉非法賭博

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366