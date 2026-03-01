ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓　製作過程超過1000小時

記者楊智仁／綜合報導

寶可夢喜迎30周年，先前的直播會確定最新一代《寶可夢 風／波》將在2027年全球同步發售，抓準這波商機，西班牙奢華瓷藝品牌 LLADRÓ 正式宣布與《寶可夢》展開全新合作，推出紀念系列作品，最貴商品建議售價甚至來到 100 萬日圓。

▼瓷藝品牌 宣布與《寶可夢》合作。（圖／翻攝自LLADRÓ ）▲▼寶可夢 吉伊卡哇。（圖／廠商提供、翻攝自寶可夢）

《寶可夢》自1996年誕生以來，打造出充滿色彩與魅力生物的龐大世界觀，三十年間，像是代表角色「皮卡丘」與適應力極高的「伊布」等經典寶可夢，已成為全球流行文化的重要象徵，為致敬這段跨世代傳奇，LLADRÓ位於西班牙瓦倫西亞的工坊匠師團隊，運用數十年累積的瓷藝技術，將這些深受喜愛的角色轉化為高端藝術雕塑。品牌以傳統手工工藝聞名，由專業雕塑師親手塑形、上色與施釉，確保每件作品都具備藝術品等級的細膩質感。

本次公開的瓷雕作品包括以下兩款，「皮卡丘」售價13萬日圓，作品高約25公分，呈現皮卡丘手持手工花朵的可愛姿態。整體採用亮面黃色琺瑯上釉，展現鮮明清透的色彩層次，雙眼則以輕薄亮光處理，營造出更具深度的視覺效果。

「皮卡丘＆伊布」售價100萬日圓，此款大型雕塑高約37公分，全球限量288件，作品描繪皮卡丘與伊布並肩依偎於綠葉平台之上，整體結構極為複雜。製作過程需超過1,000小時，皮卡丘由14個部件組成，伊布則由11個部件拼接而成，展現高度工藝難度與收藏價值。

▲▼寶可夢 吉伊卡哇。（圖／廠商提供、翻攝自寶可夢）

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

推薦閱讀

《吉伊卡哇》劇場版首登大銀幕！「人魚島的秘密」暑假掀旋風

「天美工作室」傳裁員數百人　疑《山海尋靈》成績慘澹導致

網下單一組卻收「整箱記憶體」爽賺10萬　致電客服回：都送你

《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓　製作過程超過1000小時

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」　大叔成絕世美女引眾開發讚嘆

不畏動盪！育碧《刺客教條》未來曝光　多位「黑旗元老」領航

《鬼滅之刃》禰豆子咬竹子「現實不存在」　日教授論文提多點證名

狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲　重現經典初代神曲「Pokerap」

新官上任三把火！Xbox新執行長重拾「獨佔概念」　粉訴求聽到了

寶可夢新作《風／波》2027年發售　新御三家「奶油小狗」超吸睛

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」

育碧《刺客教條》未來曝光！

《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓

「成熟市場」打電動的人越來越少

寶可夢新作《風／波》2027年發售

PS5手把操控掃地機意外揭資安漏洞

《吉伊卡哇》劇場版首登大銀幕

PS6傳延至2028年？記憶體危機成變數

最新新聞

《吉伊卡哇》劇場版首登大銀幕

「天美工作室」傳裁員數百人

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」

育碧《刺客教條》未來曝光！

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲

Xbox新執行長重拾獨佔概念

寶可夢新作《風／波》2027年發售

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366