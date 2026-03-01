《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓　製作過程超過1000小時

記者楊智仁／綜合報導

寶可夢喜迎30周年，先前的直播會確定最新一代《寶可夢 風／波》將在2027年全球同步發售，抓準這波商機，西班牙奢華瓷藝品牌 LLADRÓ 正式宣布與《寶可夢》展開全新合作，推出紀念系列作品，最貴商品建議售價甚至來到 100 萬日圓。

▼瓷藝品牌 宣布與《寶可夢》合作。（圖／翻攝自LLADRÓ ）

《寶可夢》自1996年誕生以來，打造出充滿色彩與魅力生物的龐大世界觀，三十年間，像是代表角色「皮卡丘」與適應力極高的「伊布」等經典寶可夢，已成為全球流行文化的重要象徵，為致敬這段跨世代傳奇，LLADRÓ位於西班牙瓦倫西亞的工坊匠師團隊，運用數十年累積的瓷藝技術，將這些深受喜愛的角色轉化為高端藝術雕塑。品牌以傳統手工工藝聞名，由專業雕塑師親手塑形、上色與施釉，確保每件作品都具備藝術品等級的細膩質感。

本次公開的瓷雕作品包括以下兩款，「皮卡丘」售價13萬日圓，作品高約25公分，呈現皮卡丘手持手工花朵的可愛姿態。整體採用亮面黃色琺瑯上釉，展現鮮明清透的色彩層次，雙眼則以輕薄亮光處理，營造出更具深度的視覺效果。

「皮卡丘＆伊布」售價100萬日圓，此款大型雕塑高約37公分，全球限量288件，作品描繪皮卡丘與伊布並肩依偎於綠葉平台之上，整體結構極為複雜。製作過程需超過1,000小時，皮卡丘由14個部件組成，伊布則由11個部件拼接而成，展現高度工藝難度與收藏價值。