寶可夢新作《風／波》2027年發售　新御三家「奶油小狗」超吸睛

寶可夢喜迎30週年，27日舉辦重要的Pokémon Presents直播會，在會上確定最新一代《寶可夢 風／波》將在2027年全球同步發售，同時全新對戰作品《Pokémon Champions》NS版本將於 2026 年 4 月正式發佈，手機版則在2026 年夏季推出。

▼《寶可夢 風／波》全新登場的御三家葉眉鳥、博姆耿、妙澪兒。（圖／寶可夢公司提供）

《寶可夢 風／波》2027年登場 全新御三家亮相



《寶可夢 風／波》以美麗群島與遼闊海洋為舞台，打造能時刻感受風與波的開放世界冒險體驗。玩家將與成為最初夥伴的寶可夢：葉眉鳥、博姆耿、妙澪兒一同踏上旅程，挑戰壯闊自然環境中的重重考驗；除公開主角外觀外，最新影片中亦可看見外觀新穎的特別皮卡丘登場，牠們將在主角的冒險中扮演什麼樣的角色，尚待後續揭曉，敬請期待更多資訊。

《Pokémon Champions》

全新對戰作品《Pokémon Champions》最新資訊，Nintendo Switch 版將於 2026 年 4 月正式發佈，智慧型手機版（iOS／Android）則預定於 2026 年夏季推出。為慶祝發佈，凡於 2026 年 8 月 31 日前遊玩，即可領取「快龍」作為搶先下載特典，並可於首個賽季之對戰證中獲得快龍進化石，讓快龍超級進化。