拒絕讓二追三！越南TSW五場擊敗DCG　率先殺入冠軍賽

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》各大賽區季後賽接近尾聲，為爭奪首個國際賽 First Stand 名額展開廝殺。LCP 今天 ( 2/26 ) 勝部首先上演前二名 TSW 還有 DCG 的對決，前四局雙方互有來往，DCG 落後情況下連續追分，一度有要上演讓二追三的氣勢，但最後 TSW 還是頂住壓力，3-2 擊敗 DCG 率先挺進冠軍戰。

▼拒絕讓二追三！越南TSW五場擊敗DCG。（圖／翻攝自LCP） ▲▼DCG TSW。（圖／翻攝自LCP）

前兩局 TSW 展現例賽第一實力，對線還有團戰壓制住了 DCG 取得 2-0 領先，正當大家以為系列賽將就此終結，沒想到第三局開始風雲變色，DCG 拚死一搏選的中野組合「李星 + 勒布朗」起到不錯成效，加上三四局早早就把下路養肥，儘管 DCG 中期都會出現亂流，不過他們還是憑藉自己的亂戰風格，把系列賽帶到生死第五局。

第五局前期 DCG 先透過線上單殺打出氣勢，不過 TSW 中路 Dire 發揮亮眼，塔莉雅連續幾波 W 抬，化解了對手的進攻，22 分鐘龍團 TSW 好運姊 + 銳空組合打出 Combo 瞬間融化 DCG 前排，不只團戰打贏還順勢吃下小龍 & 巴龍，最終 TSW 贏下第五局，率先挺進到 LCP 決賽。

