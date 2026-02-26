19年故事迎句點！《科學超電磁砲》漫畫將完結　粉絲憶系列神曲

記者楊智仁／綜合報導
《科學超電磁砲》（日語：とある科学の超電磁砲）由是鎌池和馬原作、冬川基作畫，於 2007 年開始連載的作品，同時為《魔法禁書目錄》的外傳，其人氣完全不輸本傳，不過日前官方宣布作品即將畫下句點的消息。
電撃大王4月号には— 月刊コミック電撃大王【公式】 (@Dengeki_Daioh) February 25, 2026
『とある魔術の禁書目録外伝
とある科学の超電磁砲』
第169話が掲載です。
今日も今日とて、
雪紫にお世話される美琴。
そんななんでもない
日常が……。
（NA） pic.twitter.com/7M5qh1OvMy
《科學超電磁砲》是講述《魔法禁書目錄》其中一位女主角御坂美琴的外傳作品，漫畫自 2007 年開始連載，動畫首季於 2009 年至 2010 年放送完全打響知名度，「砲姊」拿著硬幣的帥氣姿勢，配上神曲〈Only My Railgun〉是許多動漫迷心中回憶。目前動畫總共推出三季，包含《科學超電磁砲 S》、《科學超電磁砲 T》，如今第四季也已經在製作當中。
《科學超電磁砲》動畫不斷更新，漫畫不知不覺也已經連載了 19 年，日前官方宣布將於 3 月 27 日發售的《月刊コミック電撃大王》5 月號刊出最終回。儘管漫畫要迎向句點，但粉絲們仍可期待即將登場的第四季，還有《魔法禁書目錄》系列衍生作《暗部共生少女》動畫。
