19年故事迎句點！《科學超電磁砲》漫畫將完結　粉絲憶系列神曲

記者楊智仁／綜合報導

《科學超電磁砲》（日語：とある科学の超電磁砲）由是鎌池和馬原作、冬川基作畫，於 2007 年開始連載的作品，同時為《魔法禁書目錄》的外傳，其人氣完全不輸本傳，不過日前官方宣布作品即將畫下句點的消息。

《科學超電磁砲》是講述《魔法禁書目錄》其中一位女主角御坂美琴的外傳作品，漫畫自 2007 年開始連載，動畫首季於 2009 年至 2010 年放送完全打響知名度，「砲姊」拿著硬幣的帥氣姿勢，配上神曲〈Only My Railgun〉是許多動漫迷心中回憶。目前動畫總共推出三季，包含《科學超電磁砲 S》、《科學超電磁砲 T》，如今第四季也已經在製作當中。

《科學超電磁砲》動畫不斷更新，漫畫不知不覺也已經連載了 19 年，日前官方宣布將於 3 月 27 日發售的《月刊コミック電撃大王》5 月號刊出最終回。儘管漫畫要迎向句點，但粉絲們仍可期待即將登場的第四季，還有《魔法禁書目錄》系列衍生作《暗部共生少女》動畫。