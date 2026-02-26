紐約檢察長控告Valve　「遊戲開箱」涉非法賭博恐誘導兒童成癮

記者楊智仁／綜合報導

美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）於 2 月 25 日正式向曼哈頓州法院提告，指控知名遊戲開發商 Valve 透過旗下多款熱門遊戲中的「開箱」機制，涉及非法賭博行為，並可能誘導兒童與青少年產生賭博成癮風險。Valve 總部位於華盛頓州貝爾維尤，旗下代表作包括《Counter-Strike》、《Team Fortress》以及《Dota》，目前 Valve 尚未對此訴訟發表回應。

▼紐約檢察長控告Valve涉非法賭博。（圖／翻攝自Steam）

根據訴狀內容，Valve 允許玩家以真實金錢購買「鑰匙」開啟戰利品箱，以隨機方式取得虛擬道具，例如角色或武器造型，藉此展現身分與地位。檢方認為，這種付費抽取隨機獎勵的機制，本質上屬於「典型賭博行為」，違反紐約州憲法與刑法規定。檢方指出，許多高價值物品中獎機率極低，大量道具僅值幾美分；甚至在部分遊戲中，開箱過程類似老虎機轉盤，畫面滾動後才停在獎勵項目上強化賭博氛圍。

詹樂霞表示，Valve 透過銷售開箱鑰匙創造數十億美元收入，並建立獨特商業模式，允許玩家將抽到的道具在自家虛擬市集「Steam Community Market」或其他市場轉售，進一步強化金錢誘因。訴狀特別強調，Valve 戰利品箱機制在兒童與青少年族群中相當受歡迎，風險更為嚴重，檢方引用麻州公共衛生部資料指出，12 歲前接觸賭博的兒童，成年後成為問題賭徒的機率高出四倍，本案中，檢察長要求為玩家爭取賠償，並對 Valve 處以相當於非法所得三倍的罰款。