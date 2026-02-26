ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

紐約檢察長控告Valve　「遊戲開箱」涉非法賭博恐誘導兒童成癮

記者楊智仁／綜合報導

美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）於 2 月 25 日正式向曼哈頓州法院提告，指控知名遊戲開發商 Valve 透過旗下多款熱門遊戲中的「開箱」機制，涉及非法賭博行為，並可能誘導兒童與青少年產生賭博成癮風險。Valve 總部位於華盛頓州貝爾維尤，旗下代表作包括《Counter-Strike》、《Team Fortress》以及《Dota》，目前 Valve 尚未對此訴訟發表回應。

▼紐約檢察長控告Valve涉非法賭博。（圖／翻攝自Steam）▲▼Valve被告。（圖／翻攝自Steam）

根據訴狀內容，Valve 允許玩家以真實金錢購買「鑰匙」開啟戰利品箱，以隨機方式取得虛擬道具，例如角色或武器造型，藉此展現身分與地位。檢方認為，這種付費抽取隨機獎勵的機制，本質上屬於「典型賭博行為」，違反紐約州憲法與刑法規定。檢方指出，許多高價值物品中獎機率極低，大量道具僅值幾美分；甚至在部分遊戲中，開箱過程類似老虎機轉盤，畫面滾動後才停在獎勵項目上強化賭博氛圍。

詹樂霞表示，Valve 透過銷售開箱鑰匙創造數十億美元收入，並建立獨特商業模式，允許玩家將抽到的道具在自家虛擬市集「Steam Community Market」或其他市場轉售，進一步強化金錢誘因。訴狀特別強調，Valve 戰利品箱機制在兒童與青少年族群中相當受歡迎，風險更為嚴重，檢方引用麻州公共衛生部資料指出，12 歲前接觸賭博的兒童，成年後成為問題賭徒的機率高出四倍，本案中，檢察長要求為玩家爭取賠償，並對 Valve 處以相當於非法所得三倍的罰款。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【沒有媽媽的小獼猴】Panchi抱著娃娃找安全感　還愛黏著飼養員❤

推薦閱讀

19年故事迎句點！《科學超電磁砲》漫畫將完結　粉絲憶系列神曲

紐約檢察長控告Valve　「遊戲開箱」涉非法賭博恐誘導兒童成癮

Xbox新團隊強調「高層不強制用AI」　不會讓遊戲生態被淹沒

《魔獸世界：至暗之夜》上市前團隊訪談　老回憶加入「新玩意兒」

工程師PS5手把操控掃地機　意外揭全球7000台設備資安漏洞

hololive櫻巫女擔一日消防局長　「勸民防災」網笑：櫻火龍現身

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山！故事風景重現...還有小可見面會

《英雄聯盟》CFO輔助2274「想去LPL」遭轟　粉絲傻眼：你看你成績

dtto friends主題快閃店現身西門　巨型腸太郎絨毛玩偶新亮相

《超級瑪利歐銀河》電影傳多反派　英影院洩4字粉猜「宿敵來襲」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

CFO輔助2274「未來想去LPL」

夢幻聯動成真！櫻桃小丸子、蠟筆小新推聯動漫畫慶周年

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山

《寶可夢 火紅／葉綠》Switch版衝榜首

萬代模型展開展...全新「航海王」商品

PS5手把操控掃地機意外揭資安漏洞

「成熟市場」打電動的人越來越少

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

hololive櫻巫女擔一日消防局長

日老師崩潰學生只記寶可夢不背歷史

最新新聞

《科學超電磁砲》漫畫將完結

紐約檢察長控告Valve涉非法賭博

Xbox新團隊強調「高層不強制用AI」

《魔獸世界：至暗之夜》上市訪談

PS5手把操控掃地機意外揭資安漏洞

hololive櫻巫女擔一日消防局長

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山

CFO輔助2274「未來想去LPL」

dtto friends主題快閃店現身西門

《超級瑪利歐銀河》電影傳多反派

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366