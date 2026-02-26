ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Xbox新團隊強調「高層不強制用AI」　不會讓遊戲生態被淹沒

記者楊智仁／綜合報導

Xbox新任管理團隊近日明確表示，並無計畫強制旗下遊戲全面導入AI技術。儘管人工智慧將在開發流程中作為提升效率的工具，但公司不會要求團隊以AI取代創作核心，更不會容忍低品質內容。

▼Xbox新團隊強調「高層不強制用AI」。（圖／翻攝自微軟）

新任Microsoft Gaming執行長Asha Sharma與首席內容官Matt Booty在接受外媒訪問時指出，目前並沒有來自Microsoft高層的指令，要求遊戲必須使用AI開發，不過，AI確實會在程式撰寫、除錯與製作流程等環節中，作為輔助生產力的工具。Sharma表示，新技術確實帶來可能性，但更重要的是劃清界線，「我不會讓我們的生態系被粗製濫造的AI內容淹沒，我們不會產出草率或抄襲式的作品。」

Booty則補充，遊戲開發者一向樂於擁抱新技術，就像當年Photoshop問世後迅速普及於全球工作室一樣，但他指出，AI並非用來取代藝術創作，而是協助開發流程。「真正從事創作的是我們的藝術家、程式設計師與編劇。每當新技術出現往往需要更多專業人才，並提高整體品質標準。」他也強調，目前並沒有來自母公司的壓力或強制政策，團隊可自由選擇對開發有幫助的技術工具，但公司核心立場不變，遊戲是由人類創作的藝術，科技僅是輔助。

