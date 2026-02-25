破次元合作！《櫻桃小丸子》×《蠟筆小新》新漫畫4月3日驚喜登場

▲日本國民漫畫《櫻桃小丸子》與《蠟筆小新》破次元合作，周年企畫正式啟動。（圖／翻攝自chibimaru.tv，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本兩大國民級漫畫《櫻桃小丸子》與《蠟筆小新》宣布展開史無前例的夢幻聯動，為紀念《櫻桃小丸子》原作40周年與《蠟筆小新》原作35周年，雙方將首次推出跨作品合作漫畫。官方25日公布消息，合作內容將於4月3日同步在各自的連載平台登場，消息曝光後立刻引發粉絲熱烈討論。

這次合作採「跨本登場」形式，野原一家將現身《櫻桃小丸子》的漫畫世界，而櫻桃一家則會走進《新蠟筆小新》的劇情中，讓兩部陪伴無數人成長的經典作品，首次在同一企畫下相遇。

靜岡迷路篇揭序幕 小新、小丸子同框

在《櫻桃小丸子》視角的合作篇〈小丸子遇見新之助〉中，故事描述野原一家前往靜岡旅遊，偶然邂逅住在當地的小丸子，沒想到調皮的小新竟與小丸子一起迷路，展開一段既溫馨又爆笑的插曲。該篇漫畫將刊登於4月3日發售的少女漫畫雜誌《Ribon》5月號，全篇共16頁，該期雜誌也將隨書附贈印有聯名插畫的收納包，作為紀念合作的限定贈品。

春日部續篇登場 「雙廣志」成最大亮點

合作故事的後續，則在《蠟筆小新》一方展開。《小丸子來到春日部》特別篇將分為前、後篇於官方網路平台連載，前篇4月3日上線，後篇於4月20日公開，每篇各4頁。劇情描寫櫻桃一家前往埼玉縣春日部市拜訪野原一家，小丸子的爸爸「廣志」與小新的爸爸「野原廣志」因名字日文讀音同為「Hiroshi」而一拍即合，組成話題十足的「雙廣志」組合，成為本次聯動最大笑點之一。

官方感言曝光 盼粉絲享受兩個家庭相遇

對於這次合作，櫻桃小丸子製作方表示，兩部作品都珍惜日常生活中的幽默與幸福，能描寫小新與小丸子的交流，是一次既愉快又珍貴的經驗；《新蠟筆小新》製作團隊則形容，起初覺得兩個世界相遇有些不可思議，但實際創作後發現，櫻桃家與野原家的對話節奏意外合拍，成功融合了兩部作品的魅力。

聯名周邊、快閃店規畫中

官方也預告，除了漫畫合作外，未來將推出包含聯名插畫的周邊商品，並規畫舉辦期間限定快閃店，預期將吸引兩大國民IP的粉絲朝聖，再掀一波懷舊熱潮。