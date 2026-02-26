《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山！故事風景重現...還有小可見面會

記者楊智仁／台北報導

走進透明牌的季節，收藏屬於小櫻的春日風景，《庫洛魔法使 透明牌篇 快閃店》將於 2026 年 2 月 26 日至 4 月 6 日，在 華山1914文化創意產業園區 中 7A 館 正式展開。本次快閃店以「春天」為主題，結合透明牌篇細膩溫柔的世界觀，透過劇中場景重現、限定餐點、全新商品與互動體驗，描繪出一段只屬於這個季節的限定篇章。

▼《庫洛魔法使 透明牌篇 快閃店》。（圖／記者楊智仁攝）

本次快閃店精心打造多處動畫經典場景，讓人彷彿走進故事中的某個片刻，包含 「小櫻的房間」，特別製作小可睡覺的抽屜，細膩還原小可的專屬小天地；「小櫻與小狼一同前往的水族館」，以靜謐藍色調營造兩人回憶中的溫柔氛圍；以及 「友枝中學的花園穿廊」，重現小櫻、小狼與知世經常討論事情的日常場景，讓人不自覺放慢腳步。

本次快閃店特別展出復活節主題繪圖，角色們換上節日服裝，以柔和色彩描繪春天氣息，是粉絲不可錯過的必備拍照場景。現場同時設置 「透明牌裝置」，可實際走入其中拍照，彷彿自己也成為牌面的一部分，推薦粉絲穿上春天氣息的服裝，搭配透明卡牌框，留下專屬於自己的紀念畫面。

配合春天到來，快閃店推出全新設計的限定餐點，從外觀到風味皆呼應透明牌篇的輕柔氛圍，「粉櫻緞帶 - 櫻花果凍奶酪杯；櫻之日和 - 粉、白、綠三色糰子兩串，日式甜醬油與黑糖黃豆粉，雙重口味一次滿足；櫻色夢語 - 特製的櫻花造型馬卡龍，色彩柔和，充滿春日氣息；櫻之午後 - 小可頌三入（草莓巧克力／濃抹茶／烤糖起司），如同春天午後的悠閒時光。」

本次快閃店特別推出全新設計的角色小卡抽卡機，作為活動的收藏品全面升級登場，全系列共 16 款角色小卡，卡面設計結合春季氛圍與透明牌篇世界觀，並加入 季節限定的復活節繪圖，讓每一次抽卡都充滿期待。小卡全數採用升級版閃亮材質製作，其中更特別設計隱藏版「夜色小櫻」卡，以深色基調搭配燙金細節呈現，低調卻極具張力，隱藏版並不標示於卡款列表中，僅能透過實際抽取才能遇見，是專為收藏者準備的驚喜存在。

現場設置櫻花樹留言牆，提供櫻花便利貼，寫下想對小櫻說的話並貼上，拍照後上傳至指定 Facebook 活動貼文，活動結束後將抽出幸運粉絲，贈送限定好禮。最受粉絲喜愛的「小可」同樣將在快閃店現場與大家見面，療癒指數爆表，於當日現場消費滿 500 元，即可於活動開始前 30 分鐘至櫃檯兌換號碼牌，與小可合照互動，並獲贈專屬合照拍立得。

【見面會活動時間】

2/28（六）14:00／16:00

3/21（六）14:00／16:00

4/4（六）14:00／16:00

※ 每場限額 20 名，號碼牌於活動前 30 分鐘開放領取

《庫洛魔法使 透明牌篇 春日粉櫻快閃店》活動資訊

活動期間｜2026 年 2 月 26 日－2026 年 4 月 6 日

營業時間｜11：00-19：00（最後排隊入場時間18：00）

活動地點｜華山1914文化創意產業園區 中 7A 館