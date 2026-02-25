ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》CFO輔助2274「想去LPL」遭轟　粉絲傻眼：你看你成績

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》LCP賽區進入到季後賽，但曾在去年大放異彩，面臨重組的CFO卻不幸在第一階段就落馬，近期，在賽事中表現極度不亮眼，甚至可以用糟糕的的輔助2274卻在受訪時表示「未來有機會變強的話，想去LPL賽區」引起網友反彈，再度引起熱議。

▼2274在受訪時說出「未來想去LPL賽區」引起網友反彈。

▲▼ 。（圖／YT）

CFO在今年歷經重組後，除了射手Doggo、上路Rest以外其他成員都重組，分別引進中路Pungyeon、打野Shad0w 及 輔助2274。但與去年充滿宰制力不同，今年CFO可謂是開局就陷入膠著，不僅成績名列LCP的後段班，幾乎在所有賽事中也找不到亮眼表現，其中輔助2274許多謎之操作更是被粉絲非議，不斷喊著希望能換回Kaiwing讓整個隊伍進攻節奏更明確。

而近期2274在訪問時，更直接大談「未來規劃」，強調自己目前是隨遇而安，但未來有機會變強的話，就想去LPL賽區之類的，這段話立即引起粉絲反彈。

對此，不少網友認為2274才從次級聯賽拉上來，打得完全沒亮點甚至可以用糟糕來形容，不僅多次打出迷之操作，連成績都還沒打出來，就直接說自己未來想要去LPL賽區，不管是對正在扶植他的CFO，或是對於粉絲都難以接受，紛紛湧入影片下面留言怒噴，而影片也隨即下架；但也有人認為，如果能找到好的經紀人「包裝一下」，或許就可以高價賣到LPL享福。

