甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅　格鬥取代共舞網羨慕：是真愛

記者黃冠瑋／綜合報導

對於海外傳統婚禮認知，無非就是切蛋糕儀式、宣讀誓言，以及新人在賓客的見證下共舞。不過近期新奇的婚禮影片在網路上瘋傳，累積近百萬次觀看，原因竟是這對新人捨棄共舞，反而是坐在遊戲機台前，遊玩經典格鬥《劍魂》，對決空氣中都透露著滿滿粉紅泡泡，讓不少網友感到羨慕，「這就是真愛」。

▼甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅。（圖／翻攝自X／@LolitaBot613）

如此顛覆傳統儀式，其實都跟他們共同工作、嗜好有關，新婚夫妻LolitaBot613和JustinSGX共同擁有並經營一家位於南卡羅來納州的公司Arcade Impact，該公司是以出租街機機台和電腦設備而出名，常用於舉辦錦標賽和電競賽事，至於此次婚禮就是他們自己提供，而在人生場合中出現，格外顯得別具意義。

此外，新娘LolitaBot613還開玩笑表示，「成為人妻後的第一個對戰組合中我先下一城」。後續新郎JustinSGX則在影片爆紅後，釋出更長版本的對戰片段，來表示不分伯仲，讓不少網友感到相當羨慕，能有共同嗜好皆為夫妻，果然這就是真愛，當然也有人開玩笑表示，兩人常用於舉辦格鬥錦標賽和電競賽事，想必格鬥技巧都相當熟練，如果開放在場嘉賓挑戰，鐵定都撐不過一回合。

A bride and groom have gone viral after 1v1ing each other in Soul Calibur at their wedding pic.twitter.com/OYWiqMKz4C — Dexerto (@Dexerto) February 23, 2026