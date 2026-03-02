ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅　格鬥取代共舞網羨慕：是真愛

記者黃冠瑋／綜合報導

對於海外傳統婚禮認知，無非就是切蛋糕儀式、宣讀誓言，以及新人在賓客的見證下共舞。不過近期新奇的婚禮影片在網路上瘋傳，累積近百萬次觀看，原因竟是這對新人捨棄共舞，反而是坐在遊戲機台前，遊玩經典格鬥《劍魂》，對決空氣中都透露著滿滿粉紅泡泡，讓不少網友感到羨慕，「這就是真愛」。

▼甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅。（圖／翻攝自X／@LolitaBot613）

▲▼甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅。（圖／翻攝自X／@LolitaBot613）

如此顛覆傳統儀式，其實都跟他們共同工作、嗜好有關，新婚夫妻LolitaBot613和JustinSGX共同擁有並經營一家位於南卡羅來納州的公司Arcade Impact，該公司是以出租街機機台和電腦設備而出名，常用於舉辦錦標賽和電競賽事，至於此次婚禮就是他們自己提供，而在人生場合中出現，格外顯得別具意義。

此外，新娘LolitaBot613還開玩笑表示，「成為人妻後的第一個對戰組合中我先下一城」。後續新郎JustinSGX則在影片爆紅後，釋出更長版本的對戰片段，來表示不分伯仲，讓不少網友感到相當羨慕，能有共同嗜好皆為夫妻，果然這就是真愛，當然也有人開玩笑表示，兩人常用於舉辦格鬥錦標賽和電競賽事，想必格鬥技巧都相當熟練，如果開放在場嘉賓挑戰，鐵定都撐不過一回合。

關鍵字：劍魂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暖心守護】走失童哭累枕陌生大腿熟睡　暖心阿嬤撐傘守護網淚目

推薦閱讀

甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅　格鬥取代共舞網羨慕：是真愛

主機PC遊戲未來恐加入廣告？分析師曝有助抑制售價...已有先例

LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館！Gen.G全面壓制再奪聯賽冠軍

航海王「LUFFY’s 冒險記憶」全新開賣　水轉印技術造獨特魯夫

《吉伊卡哇》劇場版首登大銀幕！「人魚島的秘密」暑假掀旋風

「天美工作室」傳裁員數百人　疑《山海尋靈》成績慘澹導致

網下單一組卻收「整箱記憶體」爽賺10萬　致電客服回：都送你

《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓　製作過程超過1000小時

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」　大叔成絕世美女引眾開發讚嘆

不畏動盪！育碧《刺客教條》未來曝光　多位「黑旗元老」領航

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

主機PC遊戲未來恐加入廣告？

LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館

甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅

「成熟市場」打電動的人越來越少

航海王「LUFFY’s 冒險記憶」開賣

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」

最新新聞

甜蜜新人婚禮用《劍魂》對決爆紅

主機PC遊戲未來恐加入廣告？

LCK香港決賽直擊萬人擠爆場館

航海王「LUFFY’s 冒險記憶」開賣

《吉伊卡哇》劇場版首登大銀幕

「天美工作室」傳裁員數百人

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

《寶可夢》推出頂級瓷器要價百萬日圓

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」

育碧《刺客教條》未來曝光！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366