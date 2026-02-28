狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲　重現經典初代神曲「Pokerap」

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》30週年之際，繼先前流出卡牌「初代夥伴插畫集」後，官方近期再度釋出超過1,000個不同版本的《寶可夢》30週年紀念徽章。對此，就有海外狂粉突發奇想，在發布後不到一日，用部份紀念徽章，重現了經典初代動畫片尾曲「Pokerap」，旋律一響，引起不少多年老粉心中回憶。

▼狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲。（圖／翻攝自X／@eStarland）

事情其實是，一名海外玩家eStarland在看到超過1000個不同版本的《寶可夢》30週年紀念徽章後，受到了啟發，收集了相關紀念徽章圖片，像是喵喵、烈焰馬、耿鬼、卡比獸以及其他一些初代寶可夢的片段，運用影片切換，以此還原出經典初代動畫片尾曲「Pokerap」，而這些寶可夢正好是初始151隻寶可夢之一。

至於「Pokerap」或許對於後續加入到寶可夢的新訓練家不太熟悉，但對於歐美老玩家而言此曲可說經典中的經典，此曲最早是在1999年左右在動畫片尾出現的經典饒舌歌曲，起初是為了方便當時觀眾能快速記住最初151隻寶可夢，以饒舌方式逐一唱出寶可夢名字，旋律上可說是朗朗上口。而當時電視動畫則是把此曲分散播放，換句話說只要把週一至週五動畫片尾曲聽完，便能聽完一首完整的「Pokerap」。如今「Pokerap」旋律再度重現大眾視野，對於不少老玩家而言，已經是最好的30週年紀念禮物。