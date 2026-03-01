《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」　大叔成絕世美女引眾開發讚嘆

記者黃冠瑋／綜合報導

由日本獨立開發者「我慢」製作中的FPS遊戲《MISHA》，近期意外在網上掀起一波熱議，原因竟是在20秒宣傳影片中，玩家以第一人稱視角低頭，直接驚見角色自身胸部，並且行走時搖晃還非常劇烈，讓該遊戲在Steam願望清單上爆增逾1萬筆加入，就連許多同為射擊遊戲開發者也對此感到讚嘆。

▼《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」。（圖／翻攝自X／@g_a_man2）

在《MISHA》故事設定上，玩家來到充斥著陰謀與腐敗的未來，以原本男性身分協助大腦被移植進情趣機器人身體「米莎」當中，兩人也將共享知覺、遠端輔助，在充滿企業陰謀的近未來城市中執行任務。至於遊戲內容，其實早在2025年11月時就有稍微公開片段，在當時就有主角低頭看見自己豐滿的「雙兇」感到尷尬，也成功吸引許多玩家注意，如今再度爆紅，可見製作方很懂得如何取悅玩家。

至於《MISHA》之所以用第一人稱視角低頭，是致敬《The Citadel》玩法，差異點在於本作「米莎」機械身形更加豐滿，如此極具吸睛手法，也讓許多開發FPS遊戲的開發者都頗為讚嘆，像是製作FPS《台場起爆計劃》的作者胡籙ユギ和FPS《GAL VS VILLAGE》開發者 Bhaskara，都聲稱已在自己作品中加入女主角「往下看自己大兇搖晃」，並且表示如果願望清單突破一萬，也許會成為正式版內容。至於《MISHA》何時上市，目前並未給出明確時間，不過靠著這波熱度，MISHA在Steam願望清單已突破 3萬，想必距離推出已經不遠了。