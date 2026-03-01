ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」　大叔成絕世美女引眾開發讚嘆

記者黃冠瑋／綜合報導

由日本獨立開發者「我慢」製作中的FPS遊戲《MISHA》，近期意外在網上掀起一波熱議，原因竟是在20秒宣傳影片中，玩家以第一人稱視角低頭，直接驚見角色自身胸部，並且行走時搖晃還非常劇烈，讓該遊戲在Steam願望清單上爆增逾1萬筆加入，就連許多同為射擊遊戲開發者也對此感到讚嘆。

▼《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」。（圖／翻攝自X／@g_a_man2）

▲▼《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」。（圖／翻攝自X／@g_a_man2）

在《MISHA》故事設定上，玩家來到充斥著陰謀與腐敗的未來，以原本男性身分協助大腦被移植進情趣機器人身體「米莎」當中，兩人也將共享知覺、遠端輔助，在充滿企業陰謀的近未來城市中執行任務。至於遊戲內容，其實早在2025年11月時就有稍微公開片段，在當時就有主角低頭看見自己豐滿的「雙兇」感到尷尬，也成功吸引許多玩家注意，如今再度爆紅，可見製作方很懂得如何取悅玩家。

至於《MISHA》之所以用第一人稱視角低頭，是致敬《The Citadel》玩法，差異點在於本作「米莎」機械身形更加豐滿，如此極具吸睛手法，也讓許多開發FPS遊戲的開發者都頗為讚嘆，像是製作FPS《台場起爆計劃》的作者胡籙ユギ和FPS《GAL VS VILLAGE》開發者 Bhaskara，都聲稱已在自己作品中加入女主角「往下看自己大兇搖晃」，並且表示如果願望清單突破一萬，也許會成為正式版內容。至於《MISHA》何時上市，目前並未給出明確時間，不過靠著這波熱度，MISHA在Steam願望清單已突破 3萬，想必距離推出已經不遠了。

關鍵字：MISHA我慢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

推薦閱讀

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」　大叔成絕世美女引眾開發讚嘆

不畏動盪！育碧《刺客教條》未來曝光　多位「黑旗元老」領航

《鬼滅之刃》禰豆子咬竹子「現實不存在」　日教授論文提多點證名

狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲　重現經典初代神曲「Pokerap」

新官上任三把火！Xbox新執行長重拾「獨佔概念」　粉訴求聽到了

寶可夢新作《風／波》2027年發售　新御三家「奶油小狗」超吸睛

亞馬遜《King of Meat》宣布4月關服　不足半年玩家慘跌僅9人

《天國降臨救贖2》總監宣布卸任　強轉電影改編網酸：不太可能

《血源詛咒》重製美夢粉碎　索尼警告同人作「停止開發」

拒絕讓二追三！越南TSW五場擊敗DCG　率先殺入冠軍賽

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

育碧《刺客教條》未來曝光！

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」

「成熟市場」打電動的人越來越少

寶可夢新作《風／波》2027年發售

PS5手把操控掃地機意外揭資安漏洞

PS6傳延至2028年？記憶體危機成變數

Xbox新執行長重拾獨佔概念

CFO輔助2274「未來想去LPL」

狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲

最新新聞

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」

育碧《刺客教條》未來曝光！

日論文《鬼滅》禰豆子咬竹子「不存在」

狂粉用《寶可夢》30週年徽章製曲

Xbox新執行長重拾獨佔概念

寶可夢新作《風／波》2027年發售

亞馬遜《King of Meat》宣布關服

《天國降臨救贖2》總監宣布卸任

《血源詛咒》重製美夢粉碎

拒絕讓二追三！越南TSW五場擊敗DCG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366