《寶可夢 火紅／葉綠》Switch版衝銷售榜首　復古仍以NSO為主

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於上周突襲宣布，Game Boy Advance 世代經典作品《寶可夢 火紅／葉綠》將於 2026 年 2 月 27 日正式登上 Nintendo Switch 平台，消息一出立即掀起玩家熱議。本次 Switch 版本在 eShop 以單獨販售形式推出，定價為 20 美元（日幣 2,000 元，約台幣 410 元），部分玩家已準備再次踏上關都地區冒險，但也有不少人質疑，為何任天堂未透過 Nintendo Switch Online 會員服務提供下載，或至少同時提供兩種方案。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢）

儘管爭議不斷，市場反應顯示經典魅力依舊強勁。自上周開放預購後，截至目前《寶可夢 火紅／葉綠》已登上美國、英國、日本與澳洲 eShop 銷售排行榜冠軍。任天堂確認，本次 Switch 版本內容與當年 GBA 原版相同，不會追加新劇情或改版元素，不過，官方表示將針對連線功能提供「現代化解決方案」支援 Pokémon Home ( 目前有玩家發現此段描述遭移除 )，可搭配 Switch 的 GameChat 功能遊玩。

值得注意的是，儘管此次經典復刻被視為任天堂的「輕鬆變現」策略，但官方 FAQ 已明確表示，這屬於《寶可夢》30 周年紀念的特別案例，目前沒有重啟類似「Virtual Console」下載模式的計畫。未來復古作品仍將以 Nintendo Switch Online 訂閱服務為主軸推出。

