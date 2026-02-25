ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Discord年齡驗證惹爭議　網憂人人掃臉...官方道歉「溝通不當」

記者楊智仁／綜合報導

針對日前宣布推動全球「年齡驗證（Age Assurance）」機制所引發的大量反彈，Discord 發布最新聲明公開致歉，坦言在說明與溝通上「沒有做好最基本的工作」，導致外界誤解平台將強制所有用戶上傳證件或進行臉部掃描。

官方表示，當看到社群強烈反應時，團隊不只是以管理層身分閱讀，而是以日常使用 Discord 的玩家角度思考問題。聲明直言，「我們知道這會具爭議，但事後看來，我們應該更清楚說明意圖與流程。」Discord 強調，超過 90% 用戶未來不會被要求驗證年齡，系統將優先透過既有帳號層級訊號進行判定，且不會讀取私人訊息或分析對話內容。然而，官方也承認，單靠「相信我們」並不足夠，因此將在全球推行前公開技術說明。

調整措施上，Discord 宣布將全球上線時間延後至 2026 年下半年，並承諾提高驗證合作廠商透明度、增加驗證選項，同時設定新標準，若涉及臉部年齡估測，必須完全在裝置端完成，生物辨識資料不得離開用戶設備。聲明最後坦言，作為規模更大的平台，任何決策都會放大影響並侵蝕信任，「信任不是一篇文章就能修復，而是長期行動的結果。」官方強調，未來將以更透明方式回應社群疑慮，試圖在未成年保護與用戶隱私之間取得平衡。

