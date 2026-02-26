hololive櫻巫女擔一日消防局長　「勸民防災」網笑：櫻火龍現身

記者黃冠瑋／綜合報導

Hololive旗下VTuber零期生「櫻巫女」，宣布將在3月3日參與東京神田消防署舉辦的「春季火災預防運動」，並擔任一日消防局長，除了秋葉原站前會舉行免費的防災演習外，櫻巫女也會親自體驗多個火災模擬設施。消息一出後迅速引發熱議，對此就有網友開玩笑表示，「火太可怕，當年櫻火龍要出沒了」。

▼hololive櫻巫女出席春季火災預防運動。（圖／翻攝自X／@sakuramiko35）

關於「春季火災預防運動」，其實是日本東京秋葉原周邊地區每年的固定活動，目的是為了加強民眾對於火災預防與緊急應變意識，過去就曾邀請San-X角色「拉拉熊」、At Home Cafe的女僕hitomi以及Chimu等擔任一日消防局長。至於此次櫻巫女也將接棒擔任，活動當天，櫻巫女將擔任消防隊長，帶領參觀者透過虛擬實境防災體驗車、地震模擬器和初步滅火訓練等體驗來了解防火措施，完成指定項目後便可獲得數量有限的神田消防署限定紀念品。

值得一提的是，此次「櫻巫女」擔任消防局長，就不難聯想到「火災」直播笑料，事情其實是，櫻巫女在2019年直播遊玩《Minecraft》時，曾因操作失誤而打翻桶裝岩漿，導致遊戲中的自宅被火焰全數燒毀，由於太過戲劇化，讓當時櫻巫女非常激動，再加上本身自帶那種天然呆風格，可說是笑翻在場觀眾，此後她在其他遊戲也多次引發小型火災，因此逐漸被粉絲半開玩笑冠上「櫻火龍」稱號，到哪都有可能會有火災發生。

如此反差任務，也讓不少網友笑稱「櫻火龍」參與防災，好像非常合理，恰巧的是當消息公布後，「櫻巫女」就在當日直播遊玩《消防員模擬器》，可見她對於此次所被賦予職務相當重視，因而提前複習火災發生時，要如何應對處理。