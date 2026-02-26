ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

hololive櫻巫女擔一日消防局長　「勸民防災」網笑：櫻火龍現身

記者黃冠瑋／綜合報導

Hololive旗下VTuber零期生「櫻巫女」，宣布將在3月3日參與東京神田消防署舉辦的「春季火災預防運動」，並擔任一日消防局長，除了秋葉原站前會舉行免費的防災演習外，櫻巫女也會親自體驗多個火災模擬設施。消息一出後迅速引發熱議，對此就有網友開玩笑表示，「火太可怕，當年櫻火龍要出沒了」。

▼hololive櫻巫女出席春季火災預防運動。（圖／翻攝自X／@sakuramiko35）

▲▼hololive櫻巫女出席春季火災預防運動。（圖／翻攝自X／@sakuramiko35）

關於「春季火災預防運動」，其實是日本東京秋葉原周邊地區每年的固定活動，目的是為了加強民眾對於火災預防與緊急應變意識，過去就曾邀請San-X角色「拉拉熊」、At Home Cafe的女僕hitomi以及Chimu等擔任一日消防局長。至於此次櫻巫女也將接棒擔任，活動當天，櫻巫女將擔任消防隊長，帶領參觀者透過虛擬實境防災體驗車、地震模擬器和初步滅火訓練等體驗來了解防火措施，完成指定項目後便可獲得數量有限的神田消防署限定紀念品。

值得一提的是，此次「櫻巫女」擔任消防局長，就不難聯想到「火災」直播笑料，事情其實是，櫻巫女在2019年直播遊玩《Minecraft》時，曾因操作失誤而打翻桶裝岩漿，導致遊戲中的自宅被火焰全數燒毀，由於太過戲劇化，讓當時櫻巫女非常激動，再加上本身自帶那種天然呆風格，可說是笑翻在場觀眾，此後她在其他遊戲也多次引發小型火災，因此逐漸被粉絲半開玩笑冠上「櫻火龍」稱號，到哪都有可能會有火災發生。

如此反差任務，也讓不少網友笑稱「櫻火龍」參與防災，好像非常合理，恰巧的是當消息公布後，「櫻巫女」就在當日直播遊玩《消防員模擬器》，可見她對於此次所被賦予職務相當重視，因而提前複習火災發生時，要如何應對處理。

關鍵字：hololive櫻巫女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【想要明星待遇】女友出國前隨口一說　一下飛機就被驚喜接機

推薦閱讀

工程師PS5手把操控掃地機　意外揭全球7000台設備資安漏洞

hololive櫻巫女擔一日消防局長　「勸民防災」網笑：櫻火龍現身

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山！故事風景重現...還有小可見面會

《英雄聯盟》CFO輔助2274「想去LPL」遭轟　粉絲傻眼：你看你成績

dtto friends主題快閃店現身西門　巨型腸太郎絨毛玩偶新亮相

《超級瑪利歐銀河》電影傳多反派　英影院洩4字粉猜「宿敵來襲」

《寶可夢 火紅／葉綠》Switch版衝銷售榜首　復古仍以NSO為主

Discord年齡驗證惹爭議　網憂人人掃臉...官方道歉「溝通不當」

全新「航海王x NBA」商品亮相！萬代模型展台北開展　人氣IP集結

記得每隻寶可夢、歷史背不起來？日老師崩潰　醫師：其實很合理

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

夢幻聯動成真！櫻桃小丸子、蠟筆小新推聯動漫畫慶周年

CFO輔助2274「未來想去LPL」

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山

《寶可夢 火紅／葉綠》Switch版衝榜首

「成熟市場」打電動的人越來越少

萬代模型展開展...全新「航海王」商品

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

hololive櫻巫女擔一日消防局長

爆料揭索尼工作室關閉內幕

日老師崩潰學生只記寶可夢不背歷史

最新新聞

PS5手把操控掃地機意外揭資安漏洞

hololive櫻巫女擔一日消防局長

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山

CFO輔助2274「未來想去LPL」

dtto friends主題快閃店現身西門

《超級瑪利歐銀河》電影傳多反派

《寶可夢 火紅／葉綠》Switch版衝榜首

Discord年齡驗證惹議...官方道歉

萬代模型展開展...全新「航海王」商品

日老師崩潰學生只記寶可夢不背歷史

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366