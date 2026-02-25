全新「航海王x NBA」商品亮相！萬代模型展台北開展　人氣IP集結

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

全新「航海王x NBA」商品登場！萬代模型展台北登場　人氣IP集結

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的「TAMASHII SPOT TAIPEI Gallery Showcase」將於2026年2月27日至3月8日在台北地下街第12廣場與TAMASHII SPOT TAIPEI～BANDAI SPIRITS收藏玩具台北特設展示空間盛大登場，本次展出內容集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》、《假面騎士》、《排球少年》、《咒術迴戰》等多部人氣作品將於展區亮相。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

兩大會場將展出豐富的話題商品，台北地下街第12廣場將帶來《航海王》經典篇章的精采展出，包括「S.H.Figuarts 多尼多尼・喬巴 -磁鼓島-」、「S.H.Figuarts 草帽一行人 宴會套餐」等多款熱門展品與試作品。《七龍珠》系列也將以最新的可動模型技術強勢登場，帶來「S.H.Figuarts 孫悟空〈善良的賽亞人〉」及「S.H.Figuarts超級賽亞人貝吉達〈危險的驕傲〉」，以劇中最新造型帥氣亮相。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）▲▼萬代。（圖／廠商提供）

除此之外，在盲盒品牌「LUFFY’s」展區中將為大家帶來最新商品「LUFFY's 冒險的記憶[Vol.2]」，將你與《航海王》系列中的專屬回憶呈現在此。「航海王x NBA」重磅聯名商品「LUFFY’s ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」系列也將首次在台完整陳列展示。會場中也將設立「新世紀福音戰士」、「哥吉拉」、「假面騎士」、「超人力霸王」專區，呈現各作品系列的豐富展示品。同時也將展出三麗鷗最新試作品「mofamofy ​布丁狗 -Pastel Color ver.-」、「mofamofy ​酷洛米 -Pastel Color ver.-」、「mofamofy ​美樂蒂 -Pastel Color ver.-」。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

現場還有《我的英雄學院》、《排球少年》、《假面騎士ZERO-ONE》等多部人氣動畫與經典作品的最新商品及試作品，讓粉絲們一睹為快。與「PHANTACi」的最新聯名商品「METAL BUILD PHANTACi 攻擊自由鋼彈ver.J」試作品也將於第二會場TAMASHII SPOT TAIPEI展出，另外還有「超級瑪利歐」系列等在內的多部遊戲類作品展示首次曝光。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

關鍵字：航海王

