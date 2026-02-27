ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《天國降臨救贖2》總監宣布卸任　強轉電影改編網酸：不太可能

記者黃冠瑋／綜合報導

由Warhorse Studio所開發的《天國降臨：救贖2》，對於玩家而言可說是心目中數一數二厲害的RPG，雖說去年惜敗《光與影：33號遠征隊》，但後續憑藉著自嘲吸粉無數，因此不少玩家開始期待後續新作。然而如今卻傳出遊戲功臣創意總監宣布卸任，轉而從事系列IP電影真人改編，讓不少網友忍不住開酸不太可能。

▼《天國降臨：救贖2》創意總監宣布轉戰電影。（圖／翻攝自X／@KingdomComeRPG）

▲▼《天國降臨：救贖2》創意總監宣布轉戰電影。（圖／翻攝自X／@KingdomComeRPG）

根據外媒報導，近期Warhorse Studio負責人Martin Fryvaldsky出面證實，創意總監Daniel Vavra將不在參與遊戲開發，原因並不是與公司不睦，只是想轉而從事該系列改編成電影工作。回顧這位創意總監工作歷程，在Warhorse Studio成立之初，便已是草創時期聯合創始人之一，過去曾參與過《天國降臨：救贖》、《天國降臨：救贖2》開發工作，並在遊戲故事和設計方面貢獻良多，再加上玩家對於這兩款遊戲劇情和設計上，可說是讚譽有佳，因此之所以能爆紅，都離不開這位幕後功臣。

隨著如今Martin Fryvaldsky出面證實，Daniel Vavra也將從另一個角度挑戰更廣的敘事方向，至於這項決定其實早在2020年10月就有稍微透露，當時前Netflix高層Erik Barmack和Warhorse就打算開發《天國降臨：救贖》的改編真人電影。而隨著他不再擔任工作室下一款大型遊戲的創意總監，這也意味著Warhorse的開發團隊將接手這項工作。

雖說一項IP往多個方向發展，其實是一件好事，但遊戲社群玩家對Vavra轉而從事電影態度普遍抱持著質疑，有人認為「遊戲劇情與電影敘事方向，差別很大，不是說想製作竟能瞬間跳轉過去製作」、「雖說近幾年遊戲改編很多，但還是對於這項決定不太看好」。不過也有人認為「在《天國降臨：救贖》、《天國降臨：救贖2》一些過場動畫製作水準非常，因此只要Daniel Vavra找對人才，或許能成功也不一定」。

