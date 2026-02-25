ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記得每隻寶可夢、歷史背不起來？日老師崩潰　醫師：其實很合理

記者楊智仁／綜合報導

一則關於歷史課回憶的貼文近日在日本社群平台掀起熱烈討論，累積近800萬次觀看、超過24萬按讚，意外引發網友對「為何學生記得住寶可夢，卻背不起德川將軍」的爆笑與理性分析。

▼日老師崩潰學生記寶可夢不背歷史。（圖／翻攝自寶可夢推特）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢推特）

貼文內容寫道，「以前有個歷史老師很生氣地說，為什麼你們能記住151隻寶可夢，卻記不住15位德川將軍！不知道他現在是不是還在生氣。」短短一句話，勾起大量日本網友學生時代的共同記憶，不少留言以《寶可夢 紅／綠》為例開玩笑表示，「連種族值這種根本不可能全背的東西都記得住」，甚至有人直言，「比起冷門的德川將軍，大家可能更清楚烈咬陸鯊的攻擊（A）和速度（S）種族值。」

討論串中，一名自稱內科醫師的網友提出記憶科學觀點指出，記憶定著需要三大要素，「情感投入、重複練習與情境脈絡」他分析，《寶可夢系列》幾乎完美具備這三項條件，角色可愛或強大帶來情緒連結、遊戲過程反覆接觸、加上屬性、技能與進化等豐富設定脈絡，反觀德川將軍，課堂上往往只要求記住名字與順序，缺乏情境與情感連結，他幽默建議，不如把德川家康設計成「火屬性／HP999／特性：鳴かぬなら待とう」方式教學，或許15人一下就記住了。

關鍵字：寶可夢

