《新世紀福音戰士》團隊感性回顧30年：帶著初心邁向未來

記者楊智仁／綜合報導

橫濱體育館連續3天舉行、慶祝動畫《新世紀福音戰士》系列30周年的大型慶典「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」於23日圓滿落幕。主舞台區不僅上演《福音戰士》與歌舞伎首度跨界合作的舞台演出，還邀請聲優陣容與庵野秀明導演登台對談，更透過驚喜影片宣布《新世紀福音戰士》將製作全新系列，為本次慶典畫下精彩句點。

▼《新世紀福音戰士》聲優感性回顧30年。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，最終舞台上緒方惠美、林原惠、宮村優子等主要聲優與庵野秀明導演等共13人登台，暢談對本次活動、作品以及粉絲的心情，緒方回顧這三天時表示，30年過去，大家成為支持後輩的前輩，但同時仍懷抱著30年前的初心與角色一起邁向未來，她向粉絲喊話，「希望未來還能以某種形式透過《福音戰士》再與大家見面，人生雖然有許多辛苦的事，但讓我們努力活下去吧！」贏得滿場掌聲。

作為壓軸發言的庵野秀明導演感性表示，「《福音戰士》走到了今天我自己感慨萬千，這真是一部幸福的作品，或者說，它從一開始就是一部幸福的作品。」他也感謝眾多工作人員與一路支持的粉絲，讓作品成長至今，談到多年來合作的鶴卷和哉，庵野表示對方本可獨立創作多部作品，卻選擇投入《福音戰士》，對此深表感謝。最後，他略帶靦腆地向結縭20多年的妻子，漫畫家安野夢洋子致謝，「我最想感謝的是一直支持我的妻子，謝謝妳。」

活動尾聲播放題為「FINAL PART＆NEXT GENESIS」的驚喜影片，正式宣布《福音戰士》將推出全新原創系列，現場爆出歡呼聲。此外，當天也全球首演融合歌舞伎舞踊、傳統邦樂與動畫影像的舞台《歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン》，由歌舞伎界新星尾上左近飾演渚薰、上村吉太朗飾演碇真嗣，搭配和樂器演奏與巨型螢幕動畫投影演出，甚至透過吊鋼絲高空飛舞等華麗效果，令觀眾目不轉睛。