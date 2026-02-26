《魔獸世界：至暗之夜》上市前團隊訪談　老回憶加入「新玩意兒」

記者蘇晟彥／綜合報導

《魔獸世界：至暗之夜》（《世界之魂戰記》第二部曲）將在3月3日正式上線，這次將主題放在「虛空與聖光」的對抗，當虛空力量全面侵襲艾澤拉斯，同時在「聖光」達到極致後所帶來的風險。本次在新元素中融入「老回憶」，像是祖阿曼從副本轉為開放世界環境、「大迷宮」概念的巨型副本正在開發，遊戲設計副總監Maria Hamilton 與首席戰鬥設計師 Dylan Baker也在上市前跟媒體分享重點，期盼大家能一起體驗這次磅礡的劇情跟新設計。

作為《世界之魂戰記》第二部曲，同時也是承接地心之戰、最後的泰坦的篇章，團隊表示，這一部主要想讓玩家感受到整個艾澤拉斯正受到虛空的威脅，不只是艾澤拉斯上的人民，還包含地形、植物、動物等等，就像這次會看到的祖阿曼食人妖、永歌森林的血精靈等等，都會看到「虛空留下來的痕跡」，玩家可以在這次看到滿滿的虛空設計元素。

Dylan Barker也補充，不僅是虛空的影響，也會進一步探討「當聖光碰到虛空變成極致時」的反應，這到底是好的嗎？玩家會在永歌森林、哈朗達時看到其實勝光達到極致也會出現危險性，團隊想要表達這兩者的衝突，可以自己親眼見證。

而不少老玩家熟悉的祖阿曼將從封閉的地城副本轉變為開放世界環境 ，團隊指出，玩家可以第一時間了解到祖阿曼的文化為何，這次將不再成為敵對勢力，探索他們崇尚的至高理想。而在設計上，將從簡單到困難都有，可以依照自己的節奏探索，團隊指出，希望能保留老玩家可以回味的元素，同時創造新的回憶。

▼祖阿曼將從故事副本轉變成遊戲中的重要場景，玩家可以探索祖阿曼食人妖的文化。







此外，因應PvP玩家需求，「訓練場」也在近期開放，將可以提供玩家與電腦操控的角色對戰，進一步提供更多「練習的機會」，Dylan Baker解釋，是想要提供PvP玩家的另外一種體驗，想給希望能嘗試PvP的玩家練習的體驗，但因為PvP已經建立完整的獎勵機制，所以目前會不會有額外的獎勵機制還未決定，是否演變成額外的模式如果有確認也會在第一時間跟玩家說明。

最後針對萬年老問題，由於《魔獸世界》算是一款非常長青的遊戲，針對老玩家、新玩家會有什麼配套內容嗎，團隊也表示，玩家隨著現實責任（如工作、家庭）增加，可連線遊玩的時間變得較短暫且零碎 ，因此，團隊會將主線劇情融入大眾最常遊玩的模式（如單人探究）中，讓玩家不需要強迫自己參與特定模式，就能夠輕鬆體驗完整的劇情發展 。

▼遊戲設計總監Maria Hamilton。

▼首席戰鬥設計師Dylan Barker。