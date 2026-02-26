ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔獸世界：至暗之夜》上市前團隊訪談　老回憶加入「新玩意兒」

記者蘇晟彥／綜合報導

《魔獸世界：至暗之夜》（《世界之魂戰記》第二部曲）將在3月3日正式上線，這次將主題放在「虛空與聖光」的對抗，當虛空力量全面侵襲艾澤拉斯，同時在「聖光」達到極致後所帶來的風險。本次在新元素中融入「老回憶」，像是祖阿曼從副本轉為開放世界環境、「大迷宮」概念的巨型副本正在開發，遊戲設計副總監Maria Hamilton 與首席戰鬥設計師 Dylan Baker也在上市前跟媒體分享重點，期盼大家能一起體驗這次磅礡的劇情跟新設計。

▲▼ 。（圖／暴雪提供）

作為《世界之魂戰記》第二部曲，同時也是承接地心之戰、最後的泰坦的篇章，團隊表示，這一部主要想讓玩家感受到整個艾澤拉斯正受到虛空的威脅，不只是艾澤拉斯上的人民，還包含地形、植物、動物等等，就像這次會看到的祖阿曼食人妖、永歌森林的血精靈等等，都會看到「虛空留下來的痕跡」，玩家可以在這次看到滿滿的虛空設計元素。

Dylan Barker也補充，不僅是虛空的影響，也會進一步探討「當聖光碰到虛空變成極致時」的反應，這到底是好的嗎？玩家會在永歌森林、哈朗達時看到其實勝光達到極致也會出現危險性，團隊想要表達這兩者的衝突，可以自己親眼見證。

而不少老玩家熟悉的祖阿曼將從封閉的地城副本轉變為開放世界環境 ，團隊指出，玩家可以第一時間了解到祖阿曼的文化為何，這次將不再成為敵對勢力，探索他們崇尚的至高理想。而在設計上，將從簡單到困難都有，可以依照自己的節奏探索，團隊指出，希望能保留老玩家可以回味的元素，同時創造新的回憶。

▼祖阿曼將從故事副本轉變成遊戲中的重要場景，玩家可以探索祖阿曼食人妖的文化。

▲▼ WOW

▲▼ WOW

此外，因應PvP玩家需求，「訓練場」也在近期開放，將可以提供玩家與電腦操控的角色對戰，進一步提供更多「練習的機會」，Dylan Baker解釋，是想要提供PvP玩家的另外一種體驗，想給希望能嘗試PvP的玩家練習的體驗，但因為PvP已經建立完整的獎勵機制，所以目前會不會有額外的獎勵機制還未決定，是否演變成額外的模式如果有確認也會在第一時間跟玩家說明。

最後針對萬年老問題，由於《魔獸世界》算是一款非常長青的遊戲，針對老玩家、新玩家會有什麼配套內容嗎，團隊也表示，玩家隨著現實責任（如工作、家庭）增加，可連線遊玩的時間變得較短暫且零碎 ，因此，團隊會將主線劇情融入大眾最常遊玩的模式（如單人探究）中，讓玩家不需要強迫自己參與特定模式，就能夠輕鬆體驗完整的劇情發展 。

▼遊戲設計總監Maria Hamilton。

▲▼ 。（圖／暴雪提供）

▼首席戰鬥設計師Dylan Barker。

▲▼ 。（圖／暴雪提供）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

推薦閱讀

19年故事迎句點！《科學超電磁砲》漫畫將完結　粉絲憶系列神曲

紐約檢察長控告Valve　「遊戲開箱」涉非法賭博恐誘導兒童成癮

Xbox新團隊強調「高層不強制用AI」　不會讓遊戲生態被淹沒

《魔獸世界：至暗之夜》上市前團隊訪談　老回憶加入「新玩意兒」

工程師PS5手把操控掃地機　意外揭全球7000台設備資安漏洞

hololive櫻巫女擔一日消防局長　「勸民防災」網笑：櫻火龍現身

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山！故事風景重現...還有小可見面會

《英雄聯盟》CFO輔助2274「想去LPL」遭轟　粉絲傻眼：你看你成績

dtto friends主題快閃店現身西門　巨型腸太郎絨毛玩偶新亮相

《超級瑪利歐銀河》電影傳多反派　英影院洩4字粉猜「宿敵來襲」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

CFO輔助2274「未來想去LPL」

夢幻聯動成真！櫻桃小丸子、蠟筆小新推聯動漫畫慶周年

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山

《寶可夢 火紅／葉綠》Switch版衝榜首

萬代模型展開展...全新「航海王」商品

PS5手把操控掃地機意外揭資安漏洞

「成熟市場」打電動的人越來越少

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

hololive櫻巫女擔一日消防局長

日老師崩潰學生只記寶可夢不背歷史

最新新聞

《科學超電磁砲》漫畫將完結

紐約檢察長控告Valve涉非法賭博

Xbox新團隊強調「高層不強制用AI」

《魔獸世界：至暗之夜》上市訪談

PS5手把操控掃地機意外揭資安漏洞

hololive櫻巫女擔一日消防局長

《庫洛魔法使 快閃店》綻放華山

CFO輔助2274「未來想去LPL」

dtto friends主題快閃店現身西門

《超級瑪利歐銀河》電影傳多反派

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366